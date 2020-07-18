Разрешены коллективные молитвы в мечетях Кабардино-Балкарии

18 июля 2020, 13:24

ДУМ и главный санитарный врач Кабардино-Балкарии решили возобновить работу мечетей с сегодняшнего дня, призвав прихожан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения коллективных молитв.

Как писал "Кавказский узел", к 17 июля число умерших от COVID-19 в Кабардино-Балкарии составило 63 человека, зараженных - 5751.

За минувшие сутки в Кабардино-Балкарии от коронавируса скончался еще один пациент и было подтверждено 20 новых случаев заражения. Общее число умерших за период пандемии составило 64, инфицированных - 5771. При этом выздоровел 5251 человек, в госпиталях остаются 630 пациентов, 30 из них - в реанимациях, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в оперативном штабе республики.

Режим самоизоляции в Кабардино-Балкарии смягчен с 16 мая. Власти разрешили жителям занятия физкультурой на открытом воздухе и прогулки на улице. Также снят запрет на работу парикмахерских и ряда непродовольственных магазинов. При этом ДУМ Кабардино-Балкарии отложил открытие мечетей из-за "сложной эпидемиологической ситуации" в республике.

С сегодняшнего дня в Кабардино-Балкарии разрешены коллективные молитвы в мечетях. Такое решение было принято 17 июля на совещании руководства Духовного управления мусульман республики с участием главного санитарного врача Жираслана Пагова, сказано на странице ДУМ КБР в Instagram.

Главный санитарный врач КБР отметил, что не видит препятствий для возобновления работы мечетей с соблюдением мер безопасности. Верующим рекомендовано приходить на намазы в масках, воздержаться от рукопожатий, приносить с собой свои коврики, омовение совершать дома, не приводить детей, располагаться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Людям старше 65 лет, а также лицам с хроническими болезнями рекомендовано не посещать мечети, отмечено в сообщении.

Оперативный штаб призвал соблюдать масочный режим в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии.

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