Дагестан сравнялся со Ставропольем по числу новых смертей от коронавируса

21 июля 2020, 13:31

Два человека умерли за сутки в СКФО от коронавируса, из них один на Ставрополье и один в Дагестане. По числу новых случаев заражения лидером в округе остался Ставропольский край.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля две из трех смертей пациентов с коронавирусом в СКФО были зафиксированы в Дагестане, а 20 июля две из четырех смертей от COVID-19 в округе пришлись на Ставрополье. Регион сохранил лидерство в СКФО и по суточному приросту случаев заражения.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония", к 22 мая с этим диагнозом в республике умерли 820 человек, указала по итогам мониторинга ситуации в республике представитель федерального медцентра Ирина Трагира. Число смертей от коронавируса в Дагестане на ту же дату составляло 65. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

К 21 июля в СКФО за сутки умерли два пациента с коронавирусом: один в Ставропольском крае и один в Дагестане, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Таким образом, общее число умерших от коронавируса в округе выросло, по официальным данным, до 811. Из них больше половины (428) зарегистрированы в Дагестане, 131 – в Ставропольском крае. В остальных регионах округа число умерших значительно ниже: в Ингушетии их 71, в Северной Осетии – 67, в Кабардино-Балкарии – 64, в Чечне – 30, а в Карачаево-Черкесии – 20.

Новых случаев заражения в СКФО зарегистрировано 227. Из них наибольшее число (109) пришлось на Ставрополье. В Дагестане 41 новый пациент с коронавирусом, в Карачаево-Черкесии – 25, в Кабардино-Балкарии – 16, в Северной Осетии – 15, в Ингушетии – 11, а в Чечне – 10.

Общее число зараженных в СКФО с начала пандемии достигло, таким образом, 35 821. При этом Дагестан с 8860 зараженными лидирует в округе по этому показателю. На Ставрополье число случаев заражения достигло сегодня 7099, в Кабардино-Балкарии – 5823, в Северной Осетии – 4384, в Карачаево-Черкесии – 4259, в Ингушетии – 3459, в Чечне – 1937.

Согласно публикации, из общего числа зараженных в СКФО излечены от коронавируса 27 920 человек, и симптомы инфекции сегодня наблюдаются у 7090 пациентов. По числу активных больных в округе лидируют Ставропольский край (2407) и Карачаево-Черкесия (1501). В Дагестане активных больных 794, в Ингушетии – 781, в Чечне – 595, в Северной Осетии – 568, а в Кабардино-Балкарии – 444.

Согласно данным на 1 января, крупнейший по численности населения регион СКФО – Дагестан (3,11 млн человек), на втором месте по численности – Ставропольский край (2,8 млн жителей). Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, информирует сайт Росстата.

Напомним, на главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой приведено число зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".