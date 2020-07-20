Ставрополье обогнало Дагестан по приросту смертей от коронавируса

20 июля 2020, 13:56

Четыре человека умерли за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе от COVID-19, из них двое на Ставрополье, один в Дагестане и один в Чечне. Ставропольский край сохранил лидерство в округе и по числу новых случаев заражения.

Как писал "Кавказский узел", 15 и 16 июля наибольшее число смертей от коронавируса в СКФО пришлось на Ставропольский край, а 17 июля – на Дагестан. 18 июля четыре пациента в округе умерли от COVID-19 за сутки - два в Дагестане и два на Ставрополье, а 19 июля две из трех смертей пациентов были зафиксированы в Дагестане. При этом по суточному приросту случаев заражения лидером в округе остался Ставропольский край.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония", к 22 мая с этим диагнозом в республике умерли 820 человек, указала по итогам мониторинга ситуации в республике представитель федерального медцентра Ирина Трагира. Число смертей от коронавируса в Дагестане на ту же дату составляло 65. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

К 20 июля за сутки в СКФО умерли четыре пациента с коронавирусом: двое в Ставропольском крае, один в Дагестане и один в Чечне, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Таким образом, общее число умерших от коронавируса в округе выросло, по официальным данным, до 809. Из них больше половины (427) приходится на Дагестан, 130 – на Ставропольский край, а в остальных регионах округа число умерших значительно ниже. Так, в Ингушетии их 71, в Северной Осетии – 67, в Кабардино-Балкарии – 64, в Чечне – 30, а в Карачаево-Черкесии – 20.

Тесты на COVID-19 подтвердились за сутки в СКФО у 214 человек. Наибольшее число новых случаев заражения (101) пришлось на Ставрополье, в Дагестане 41 новый пациент. В Карачаево-Черкесии зарегистрировано 22 случая заражения за сутки, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии – по 20, в Ингушетии – 10, а в Чечне - восемь.

Общее число зараженных в СКФО с начала пандемии достигло, таким образом, 35 594. При этом Дагестан с 8819 зараженными лидирует в округе по этому показателю. В Ставропольском крае общее число случаев заражения достигло сегодня 6690, в Кабардино-Балкарии – 5807, в Северной Осетии – 4369, в Карачаево-Черкесии – 4234, в Ингушетии – 3448, в Чечне – 1927.

Из общего числа зараженных, согласно публикации, излечен от коронавируса 27 591 человек, симптомы инфекции наблюдаются сегодня у 7194 пациентов. По числу активных больных в округе лидируют Ставропольский край (2379) и Карачаево-Черкесия (1543). В Ингушетии активных больных 839, в Дагестане – на одного меньше (838), в Чечне – 590, в Северной Осетии – 556, а в Кабардино-Балкарии – 449.

Согласно данным на 1 января, крупнейший по численности населения регион СКФО - Дагестан (3,11 млн человек), на втором месте Ставропольский край (2,8 млн жителей). Население Чечни - 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, информирует сайт Росстата.

Напомним, на главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".