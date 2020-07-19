Дагестан стал лидером в СКФО по числу новых смертей от коронавируса

19 июля 2020, 13:45

Три человека умерли за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе от COVID-19, из них двое в Дагестане и один в Кабардино-Балкарии. По суточному приросту случаев заражения лидером в округе остался Ставропольский край.

Как писал "Кавказский узел", 15 и 16 июля наибольшее число смертей от коронавируса в СКФО пришлось на Ставропольский край, а 17 июля – на Дагестан. Вчера, 18 июля, от коронавируса за сутки в округе умерли четыре пациента - два в Дагестане и два на Ставрополье.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония", к 22 мая с этим диагнозом в республике умерли 820 человек, указала по итогам мониторинга ситуации в республике представитель федерального медцентра Ирина Трагира. Число смертей от коронавируса в Дагестане на ту же дату составляло 65. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

За сутки в СКФО умерли три пациента с COVID-19: двое в Дагестане и один в Кабардино-Балкарии, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Таким образом, общее число умерших от коронавируса в федеральном округе выросло, по официальным данным, до 805. Из них больше половины (426) приходится на Дагестан, еще 128 – на Ставропольеский край. В остальных регионах округа число умерших значительно ниже: в Ингушетии – 71, в Северной Осетии – 67, в Кабардино-Балкарии – 64, в Чечне – 29, а в Карачаево-Черкесии – 20.

Тесты на коронавирус подтвердились за сутки у 259 человек в СКФО. Наибольшее число новых случаев заражения (123) пришлось на Ставрополье, в Дагестане насчитывается 43 новых пациента. В Карачаево-Черкесии зарегистрировано 27 случаев заражения за сутки, в Кабардино-Балкарии – 20, в Ингушетии – 19, в Северной Осетии – 16, а в Чечне - 11.

Общее число зараженных в СКФО с начала пандемии достигло, таким образом, 35 380. Из них излечены от коронавируса 27 463, симптомы COVID-19 наблюдаются к 19 июля у 7112 человек. По числу активных больных в округе лидируют Ставропольский край (2292), Карачаево-Черкесия (1521) и Дагестан (885). В Ингушетии активных больных 829, в Чечне – 590, в Северной Осетии – 540, а в Кабардино-Балкарии – 455, следует из публикации.

Согласно данным на 1 января, крупнейшим по численности населения регионом СКФО является Дагестан (3,11 млн человек), на втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни - 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте Росстата.

Напомним, на главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".