Дагестан и Ставрополье сравнялись по суточному приросту смертей от коронавируса

18 июля 2020, 18:14

Четыре человека умерли за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе от COVID-19, в том числе по два пациента в Дагестане и на Ставрополье. Общее число инфицированных увеличилось за сутки на 284.

Как писал "Кавказский узел", к 17 июля в СКФО от коронавируса умерли восемь человек – трое в Дагестане, по два человека – на Ставрополье и в Кабардино-Балкарии и еще один в Чечне.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За последние сутки в СКФО умерли четверо пациентов с коронавирусом – два человека в Дагестане и два человека в Ставропольском крае, следует из информации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число умерших от коронавируса в округе выросло, по официальным данным, до 802. Из них более половины (424) приходится на Дагестан, 128 – на Ставрополье. В других регионах СКФО число умерших существенно ниже: в Ингушетии – 71, в Северной Осетии – 67, в Кабардино-Балкарии – 63, в Чечне – 29, а в Карачаево-Черкесии – 20.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония", с таким диагнозом в регионе к 22 мая умерли 820 человек, указала по итогам мониторинга ситуации в республике представитель федерального медицинского центра Ирина Трагира. Число смертей от коронавируса в Дагестане на ту же дату составляло 65. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности пациенты с пневмонией умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Тесты на коронавирус за последние сутки в СКФО подтвердились у 284 человек. Наибольшее число новых заражений, почти половина от этого числа – у 141 пациента – зарегистрировано в Ставропольском крае. В Дагестане насчитывается 44 новых пациента, в Ингушетии – 26, в Карачаево-Черкесии – 23, в Кабардино-Балкарии – 20, в Северной Осетии –17, в Чечне – 13.

Общее число зараженных в СКФО с начала пандемии достигло уже 35 121. Из них излечились от коронавируса 27 316, продолжают лечение 7003 человека. По числу активных больных лидируют Ставропольский край (2199) и Карачаево-Черкесия (1494). В других регионах округа число активных больных меньше тысячи: в Дагестане их 940, в Ингушетии – 810, в Чечне – 579, в Северной Осетии – 524, в Кабардино-Балкарии – 457.

По числу зараженных на 100 тысяч населения лучший результат у Чечни – 129,03, а худший – у Карачаево-Черкесии, где этот показатель составляет 898,98.

Согласно данным на 1 января, самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан (3,11 млн человек), на втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте Росстата.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".