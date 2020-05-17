Число умерших от коронавируса в Армении достигло 60

В Армении за сутки выявлено 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, четверо мужчин и одна женщина скончались.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая число умерших от коронавируса в Армении достигло 55, число инфицированных достигло 4 283 человек. Армения сохраняет первое место как по общему числу зараженных COVID-19 на Южном Кавказе, так и количеству умерших, которых там 55. С 16 мая село Арени в Вайоцдзорской области закрыто на десятидневный карантин из-за вспышки коронавируса.

На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" " Коронавирус добрался до Кавказа ".

По состоянию на 11.00 по местному времени (10.00 мск) число скончавшихся от коронавируса увеличилось на пять человек, всего с начала эпидемии от заражения умерли 60 пациентов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян. От коронавируса скончалась 80-летняя женщина и четверо мужчин - 89, 78, 74 лет и 51 года, все они имели сопутствующие хронические болезни, отметила она.

Кроме того, за минувшие сутки умерли еще двое зараженных вирусом, но их смерть наступила из-за других болезней. Общее число таких случаев в стране составляет 24, отметила Никогосян.

За сутки диагноз был подтвержден у 189 человек, число зараженных достигло 4472, сказала пресс-секретарь. По ее словам, 134 пациента были выписаны из больницы за последние сутки, а всего выздоровели 1925 пациента. На лечении в больнице остаются 2463 человек, сказала Никогосян.