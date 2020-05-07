07 мая 2020, 19:57

Два новых случая COVID-19 выявлены в Нагорном Карабахе

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Нагорном Карабахе с начала пандемии достигло десяти.

Как сообщал "Кавказский узел", к 23 апреля число инфицированных коронавирусом в Нагорном Карабахе достигло восьми и долгое время не росло.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа.

Положительными оказались тесты на коронавирус у еще двух жителей Нагорного Карабаха, передал корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнее сообщение карабахского Минздрава. Оба зараженных человека живут в общине Нор Вериншен Шаумянского района, выясняется круг людей, которые с ними контактировали, отметили в ведомстве.

В информационном штабе при коменданте Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что из десяти человек, заразившихся коронавирусом с начала пандемии, шесть излечились. 16 человек изолированы. Тестирование прошли 16 жителей Нагорного Карабаха.

В Нагорном Карабахе с 12 апреля действует режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". По этой причине были отменены массовые мероприятия по случаю 9 мая, когда жители Нагорного Карабаха отмечают победу в Великой Отечественной войне, создание Армии обороны и годовщину освобождения Шуши.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Дальнобойщики в Батуми потребовали отменить ограничения на перевозки", "500 азербайджанских семей получили помощь в Грузии", "Режим изоляции из-за коронавируса затронул 7 населенных пунктов в Нагорном Карабахе".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 мая 2020, 20:29

07 мая 2020, 20:23

07 мая 2020, 19:19

07 мая 2020, 18:49

07 мая 2020, 18:39

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи