Два новых случая COVID-19 выявлены в Нагорном Карабахе

07 мая 2020, 19:57

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Нагорном Карабахе с начала пандемии достигло десяти.

Как сообщал "Кавказский узел", к 23 апреля число инфицированных коронавирусом в Нагорном Карабахе достигло восьми и долгое время не росло.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа.

Положительными оказались тесты на коронавирус у еще двух жителей Нагорного Карабаха, передал корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнее сообщение карабахского Минздрава. Оба зараженных человека живут в общине Нор Вериншен Шаумянского района, выясняется круг людей, которые с ними контактировали, отметили в ведомстве.

В информационном штабе при коменданте Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что из десяти человек, заразившихся коронавирусом с начала пандемии, шесть излечились. 16 человек изолированы. Тестирование прошли 16 жителей Нагорного Карабаха.

В Нагорном Карабахе с 12 апреля действует режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". По этой причине были отменены массовые мероприятия по случаю 9 мая, когда жители Нагорного Карабаха отмечают победу в Великой Отечественной войне, создание Армии обороны и годовщину освобождения Шуши.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".