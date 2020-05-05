Карабахцы оправдали очереди за госпомощью отсутствием динамики заражения COVID-19

05 мая 2020, 23:27

Правительство Нагорного Карабаха постановило выплатить финансовую помощь пострадавшим от эпидемии, что привело к очередям в госструктуры. Опрошенные «Кавказским узлом» местные жители объяснили несоблюдение санитарных мер безопасности при оформлении документов на выплаты стабильностью ситуации по заражению коронавирусом.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Нагорном Карабахе 7 апреля, а 12 апреля президент Бако Саакян ввел режим чрезвычайной ситуации в республике из-за угрозы распространения коронавируса, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа.

Для пострадавших от эпидемии в Нагорном Карабахе предусмотрены меры финансовой поддержки

Правительство Нагорного Карабаха решило выплатить пострадавшим от эпидемии семьям с детьми и потерявшим работу местным жителям финансовую помощь.

Так, 26,5 тысяч драмов (более 55 долларов) предусмотрены семьям с четырьмя или более несовершеннолетними детьми, а также семьям, имеющим до трех несовершеннолетних детей, если родители ребенка или один из родителей были уволены или были безработными с 1 по 31 марта, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» министр труда, социальных вопросов и миграции Нагорного Карабаха Самвел Аванесян. По его словам, меры поддержки определены постановлением правительства республики от 15 апреля «Об утверждении мер по нейтрализации социальных последствий коронавируса.

Аванесян добавил, что также единовременная помощь в 100 тысяч драмов (более 208 долларов) положена за каждого ребенка до 14 лет в семье, если семья испытывает социальные проблемы из-за трудностей на рынке труда в связи с распространением коронавируса. Эта программа предусматривает помощь таким семьям: где оба родителя были уволены с 1 по 31 марта; если один из родителей был уволен с 1 по 31 марта, а другой не имел работы; если родитель-одиночка был уволен с 1 а по 31 марта; неработающим беременным женщинам; а также семьям, где есть, дети остались без родителей.

По словам министра, с 1 по 31 марта в Нагорном Карабахе без работы остались более 760 человек. Глава ведомства также отметил, что те жители, которые лишились работы в этот период, но не входят в перечисленные выше категории, получат единовременную выплату в размере минимальной зарплаты.

С 1 января 2020 года минимальная месячная зарплата в Нагорном Карабахе выросла до 68 тысяч драмов, проинформировали 19 ноября 2019 года «Новости-Армения».

Те, кто претендует на получение выплат, могут подать документы в соответствующие отделения социальных служб в Степанакерте и в районах или по электронной почте, опубликованной на сайте министерства, пояснили корреспонденту «Кавказского узла» в отделе по связям с общественностью ведомства.

Выплата финансовой поддержки начнется во второй половине мая, документы принимаются до 15 мая. В пакет документов входят: письменное заявление, копия свидетельства о браке, социальная карта и удостоверение личности родителей ребенка или единственного родителя, копия свидетельства о рождении ребенка или всех детей, уточнили в ведомстве.

4 мая в Степанакерте наблюдалось некоторое оживление среди местного населения, написал автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказскому узле", прогулявшийся в этот день по улицам города. "Удивили очереди, причем не в одном месте, а сразу в разных местах. Первую очередь увидел около здания полиции, там, где паспортный стол. Дальше очереди в основном у банков. Оказывается, государство выделяет помощь для детей, а чтобы получить эту помощь, надо иметь социальную карточку, причем не старого образца, а нового, вот люди и выстроились в очередь около паспортстола", - написал блогер. По его словам, горожане не соблюдали социальной дистанции, были без масок. Блогер также отметил, что заметил очереди у банкоматов.

Очереди за соцкартами образовались из-за безответственности местных жителей

Для получения выплат жителям республики необходимо наличие социальной карты, за получением которой выстроились очереди перед зданием полиции, у входа в паспортный отдел. Очереди образовались из-за того, что местные жители не следили за новостями, в которых сообщалось о возможности получении соцкарты в электронном виде со 2 марта, пояснил руководитель пресс-службы полиции Нагорного Карабаха Гарник Алексанян.

«Именно то, что люди не следили за новостями, стало причиной очереди за социальной картой. Люди продолжают приходить, им даются разъяснения. Людей внутрь здания не пускают. Тем, кто не пользуется современными технологиями, социальная карта выносится на улицу», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Алексанян.

По его словам, местные жители не очень ответственно относятся к проблеме коронавируса. «Полицейский у входа (в паспортный отдел) периодически напоминал людям, чтобы держали дистанцию, пользовались средствами защиты. Однако люди не серьезно относятся. Возможно все из-за того, что в республики ситуация с коронавирусом стабильная, и они не чувствуют опасности», - заметил пресс-секретарь республиканской полиции.

Карабахцы оправдали очереди за соцкартами стабильностью ситуации по заражению COVID-19

Жительница Степанакерта Гаяне Геворгян с пониманием отнеслась с кем, кто стоял в очереди у паспортного отдела. У Геворгян трое несовершеннолетних детей, она единственная, кто зарабатывает в семье.

«Конечно, плохо, что люди в очередях не пользуются масками, перчатками, не соблюдают дистанцию. Но с другой стороны, у нас в республике нет такой ситуации с коронавирусом, как, к примеру, в Армении, вот потому карабахские граждане не особо чувствуют опасность заражения. Кроме того, у нас все дорого, зарплаты небольшие, потому каждая копейка на счету, вот люди и не опасаются создавать плотные очереди. Если мне выплатят за троих детей, то это будет больше моей месячной зарплаты. Для нашей семьи это существенная сумма», - пояснила корреспонденту «Кавказского узла» Геворгян.

По ее словам, «программа помощи хорошая, но организована плохо – электронная система не усовершенствована, потому и возникают очереди».

Жительница Степанакерта Гаяне Григорян сама стояла в очереди в паспортный отдел без маски и перчаток и не соблюдала дистанцию. Григорян – сотрудника госучреждения, муж – безработный, в семье – один несовершеннолетний ребенок.

«Все, кто присутствовал в этой очереди, даже не думали о мерах безопасности – всех только волновало поскорее получить эту соцкарту и предоставить документы в социальную службу. Даже призывы полицейского к людям отойти друг от друга на метр (не выполнялись). Нас внутрь здания не пустили, мою социальную карту вынесли на улицу и передали мне», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Григорян.

По ее словам, страх из-за коронавируса в республике можно было наблюдать в начале апреля. «Но теперь, когда больных мало, и новые случаи не выявлены, как-то все, в том числе и я, расслабились», - пояснила жительница Степанакерта.

Безработная мать троих маленьких детей Астхик Бегларян рассказала, что о коронавирусе не думала, когда забирала социальную карту и несла документы в социальную службу.

«Кто сейчас носит маски или следует режиму самоизоляции? Как только хорошая погода, все идут на улицы – сидеть дома невозможно в весеннюю погоду. Маски и перчатки одевают только работники в банках, торговых точек, водители транспорта. Большинство людей не видят опасности коронавируса. Тем более границы почти закрыты, из других стран люди не приезжают, в Армению никто не едет, чего бояться? Для меня главное, чтобы мою заявку о получении помощи утвердили. И еще я бы хотела, чтобы эта помощь предоставлялась ежемесячно», - поделилась женщина.

Наемный рабочий, отец двоих детей Максим Григорян не соблюдал меры безопасности. По его словам, его супруга попросила его оформить социальную карту для получения финансовой помощи, а так как он – единственный кормилец в семье, поддержку от государства поддерживает.

Минздрав республики назвал ситуацию с угрозой коронавируса стабильной

Ситуация с распространением коронавирусв в Нагорном Карабаха остается стабильной, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Минздраве республики.

«В республике число случаев коронавируса продолжает оставаться неизменным. На сегодняшний день было выявлено 8 случаев коронавируса, 6 из них выздоровели и были выписаны из больницы, смертельных случаев нет, в изоляции находятся 5 человек, на COVID-19 протестировано 310 граждан», - сообщил сотрудница министерства.

Она отметила, что 5 мая были протестированы 23 местных жителя, заражение новым коронавирусом у них не подтверждено.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".