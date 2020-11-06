Власти Астраханской области объявили о наборе персонала в ковидные госпитали

06 ноября 2020, 10:35

В два мобильных госпиталя Минобороны, которые строятся в Астрахани и Наримановском районе для лечения больных с COVID-19, уже набрано 90 сотрудников, однако этих кадров не хватит, сообщили власти региона. Госпитали позволят разгрузить областную больницу для приема плановых пациентов, пояснили в областном Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", изначально, со 2 ноября, власти Астраханской области ввели в регионе режим самоизоляции для пожилых жителей и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями - на рынках и в общественном транспорте действовал масочный режим. Однако 5 ноября стало известно о смягчении ограничений после просьб местных жителей: были разрешены прогулки и занятия физкультурой на открытом воздухе.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Астраханской области, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В два ковидных госпиталя по сто мест в каждом, которые строятся в Астрахани и Наримановском районе области специалистами Минобороны РФ, продолжается набор сотрудников, сообщалось на совещании о ходе строительства госпиталей в правительстве региона. Набрано 90 сотрудников – это врачи, средние медицинские работники и технический персонал. Сколько еще сотрудников не хватает, на совещании не уточнили.

«Сроки возведения сжатые. Госпитали нужно построить и ввести в эксплуатацию до 1 декабря. При этом качество работ должно быть на высоте», - приводятся на сайте правительства региона 5 ноября слова главы Астраханской области Игоря Бабушкина, который выступил на том же совещании.

Уже установлен металлический каркас зданий, идёт монтаж стен, крыш, внутренних перегородок, оконных и дверных проёмов, а также подготовка к подключению инженерных коммуникаций, начато обустройство подъездных путей. Строители трудятся круглосуточно в три смены, отмечается в сообщении.

Новые госпитали оснастят аппаратами КТ, УЗИ, искусственной вентиляции легких и другим современным оборудованием, написала 7 октября «Российская газета». Медоборудование поступит в регион уже через неделю, уточнил 3 ноября «Интерфакс» со ссылкой на областной Минздрав.

«Особое внимание уделено качеству работ: здание будет тёплым, прилегающую территорию и подъездные пути благоустроят, а для лечения пациентов создадут комфортные условия. В частности, чтобы разграничить "красную" и "чистую" зоны, через специальные шлюзы оборудуют отдельные входы в палаты для пациентов. В каждую палату установят кислородные концентраторы и кнопки вызова врача», - проинформировало агентство.

Открытие астраханского госпиталя позволит освободить областную клиническую Александро-Мариинскую больницу, где сейчас располагается главный госпиталь для пациентов с коронавирусом, появится возможность полностью вернуться к плановой медицине, заявила первый замминистра здравоохранения региона Ольга Агафонова. По ее словам, ранее региональному Минздраву не удалось открыть хирургическое отделение в Александровской больнице из-за того, что увеличилась заболеваемость коронавирусом в регионе, и в госпитале пришлось дополнительно разворачивать 200 коек, привел 7 октября слова чиновницы ТАСС.

После открытия с 1 ноября еще одного госпиталя в Красноярской больнице в Астраханской области действует семь подобных учрежедний: также в областной инфекционной, Александро-Мариинской, детской областной (подразделение на ул. Ихтиологической), больнице им. Кирова (филиал по проспекту Бумажников), Наримановской и Ахтубинской, сообщило издание «Пункт-А» 2 ноября.

По данным на 5 ноября, число случаев заражения COVID-19 в Астраханской области за период пандемии составило 10 199, из них 125 случаев были зарегистрированы за сутки с 4 на 5 ноября. 181 человек умер, следует из информации, опубликованной на странице "Стопкоронавирус.РФ".

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