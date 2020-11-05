"Важные истории" нашли признаки коррупции в снабжении ростовских больниц кислородом

05 ноября 2020, 06:00

Компания, поставляющая медицинский кислород в крупные ростовские больницы, зарегистрирована по адресу городского БСМП №2 и косвенно связана с бывшими руководителями лечебного учреждения. Фирме удалось монополизировать поставки кислорода в больницы региона, утверждается в расследовании «Важных историй», проведенного после гибели в Ростове-на-Дону нескольких пациентов с COVID-19.

Как сообщал "Кавказский узел", проверить причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в больнице №20 Ростова-на-Дону поручил глава Минздрава России Михаил Мурашко Росздравнадзору по Ростовской области после того, как СМИ сообщили, что они умерли из-за нехватки кислорода. 30 октября следователи начали расследование смерти пациентов. Местные и региональные власти помогли горбольнице №20 оборудовать отделение для больных коронавирусом второй кислородной станцией, сообщил 3 ноября главврач учреждения Ваган Саркисян.

За подачу кислорода отвечают специальные техники, отметили опрошенные "Кавказским узлом" врачи. Виновным в ситуации могут признать любого врача, но проблемы в здравоохранении связаны с действиями чиновников, считает президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин. 27 октября были уволены министр здравоохранения региона Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. Увольнение Быковской Минздрав объяснил выходом на пенсию.

Медицинский кислород поступал к пациентам городской больницы №20 в Ростове-на-Дону через централизованную систему, в основе которой находятся газовые баллоны. Их крупнейшим поставщиком в больницы Ростовской области является фирма «Оксиген», которая с 2010 года получила госконтракты на 300 миллионов рублей, а половина от этой суммы пришлась как раз на 20-ю ростовскую больницу, говорится в расследовании некоммерческого объединения независимых журналистов «Важные истории» под названием «От дорогих томографов до нехватки кислорода: как убивает коррупция».

Журналисты выяснили, что фирма «Оксиген» зарегистрирована по адресу Городской больницы скорой медицинской помощи № 2 (БСМП) и для связи указывала телефон этой больницы. Компания была зарегистрирована в конце 1990-х годов, а занимавший на тот момент пост главврача БСМП-2 имел в «Оксигене» долю еще через одну ростовскую фирму, которой с 2009 года принадлежало больше 41 % «Оксигена», говорится в материале. Другими собственниками компании были заместители главного врача БСМП-2. При смене главврача БСМП в 2000 году «традиционная связь с компанией «Оксиген» продолжилась через супругу» нового управленца больницы, отмечают журналисты. Сейчас единственным владельцем «Оксигена» значится Жанна Гомелаури.

По данным системы «Спарк», ООО «Оксиген» зарегистрирован по адресу г. Ростов-На-Дону, ул. Бодрая, д. 88/35. Учредитель компании - Гомелаури Жанна Викторовна, гендиректор - Аракелов Эдуард Леонович. Адрес БСМП-2 в Ростове-на-Дону - ул. Бодрая, 88/35, говорится на сайте учреждения.

Самые большие клиенты «Оксигена» - ГБ № 20, областной перинатальный центр и больница скорой медицинской помощи Ростова, сообщил 29 октября 161.ru. «Изначально при строительстве перинатального центра Минздрав области заложил в проекте кислородопровод от «Оксигена» в наш роддом. Это нарушение закона, кроме «Оксигена», никто не мог с нами работать. Причем вначале мы платили в среднем 200 тысяч рублей в месяц, но потом цены начали повышать, и в конце сотрудничества за аналогичное количество газа пришлось платить уже более 800 тысяч», - пояснил изданию бывший главврач Областного перинатального центра Валерий Буштырев.

Занимая пост главврача центра, Буштырев настоял на покупке кислородной станции, которая способна была бы производить кислород в промышленных масштабах на все больницы Ростова. Но в 2019 году работе кислородной станции нашли нарушения, возбудили уголовное дело, Буштырев ушел с поста руководителя центра. Позже дело прекратили, но кислородная станция так и не заработала, говорится в материале издания.

«Думаю, есть много заинтересованных в том, чтобы станция была в «нерабочем состоянии», - заключил Буштырев.

Напомним, что после возбуждения уголовного дела 30 октября силовики сообщили о проведении обысков в администрации Ростова, региональном Минздраве, городском управлении здравоохранения и по месту жительства бывшего главы ведомства Надежды Левицкой. "Работа учреждений не нарушена и проходит в штатном режиме", – сообщил сегодня Telegram-канал "Че по Ростову?".

По данным горуправления здравоохранения, в один день, 12 октября, скончались 13 пациентов горбольницы №20, в их числе восемь пациентов ковидного госпиталя. "Причина смерти устанавливается. Данные о результатах патологоанатомического вскрытия еще не получены. В соответствии с нормативными документами, оформление протокола может занимать до тридцати суток. По фактам смерти пациентов проводится служебная проверка", – говорится в ответе ведомства на запрос "Кавказского узла".

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