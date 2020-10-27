Глава Минздрава Ростовской области ушла в отставку

27 октября 2020, 12:57

Министр здравоохранения Татьяна Быковская уволилась в связи с выходом на пенсию, сообщили власти Ростовской области, лидирующей в ЮФО по числу смертей от коронавируса. Также уволена начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.

Как сообщал "Кавказский узел", Ростовская область остается лидером в Южном федеральном округе по общему числу смертей от коронавируса, числу новых смертей, общему числу заражений за все время эпидемии и новым случаям заражения коронавиурсом. На первое место в ЮФО по суточному числу смертей от COVID-19 регион вышел 6 июня.

Согласно данным сайта "Стопкоронавирус.рф", за минувшие сутки в Ростовской области зафиксированы 16 смертей от коронавируса и 311 новых заражений. Общее число заражений коронавирусом за все время эпидемии достигло 29 369, а общее число смертей от COVID-19 - 772.

Глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская покинула свою должность, сообщила сегодня пресс-служба губернатора региона. "Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева, сегодня, 27 октября, освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская – по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте главы Ростовской области.

Врио главы Минздрава назначен замминистра по лечебной работе Александр Крат, сказано в сообщении.

Также свою должность покинула начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая, сообщила в пресс-служба мэрии города. "Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал заявление об увольнении Надежды Левицкой", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Ранее главврач ростовской больницы, где скончались 13 пациентов с коронавирусом, подтвердил проблемы с подачей кислорода. По словам начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежды Левицкой утверждать, что пациенты умерли от нехватки кислорода нельзя поскольку технические службы ее не фиксировали. Росздравнадзор по Ростовской области после публикации в прессе смертях пациентов в больнице №20 Ростова-на-Дону начал проверку.

Напомним, что Татьяна Быковская была назначена главой Минздрава Ростовской области в декабре 2004 года. 28 ноября 2019 года Быковская и ее подчиненные были задержаны. На следующий день суд поместил министра под домашний арест до 27 января, а ее заместитель Станислав Беседовский был заключен под стражу. 17 декабря 2019 года ФСБ предъявило обвинение Быковской и Беседовскому в превышении должностных полномочий.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

"Силовики сообщили о задержании руководства Минздрава Ростовской области", "Глава Минздрава Ростовской области отправлена под домашний арест", "Губернатор похвалил главу ростовского Минздрава после ее ареста".