Ростовская область стала лидером в ЮФО по числу активных больных

24 октября 2020, 13:38

За минувшие сутки в Южном федеральном округе зафиксировано 26 смертей от коронавируса и 899 новых случаев заражения COVID-19. Ростовская область, где число активных больных достигло 4741, стала лидером и опередила по этому показателю Волгоградскую область.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 октября Ростовская область стала лидером по числу новых смертей от коронавируса, за сутки с 20 по 21 октября в регионе скончались 13 пациентов с COVID-19. С 21 по 24 октября Ростовская область сохранила лидерство по приросту смертей среди регионов ЮФО, следует из данных сайта "Стопкоронавирус.рф".

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувший сутки в ЮФО зафиксировано 26 смертей от коронавирусом, из этого числа 15 пришлись на Ростовскую область, шесть – на Кубань, по две – на Волгоградскую область и Адыгею и еще одна – на Астраханскую область, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от коронавируса за все время эпидемии в округе достигло 1592. Лидером по этому показателю является также Ростовская область – 734, на втором месте Кубань – 379, на третьем месте Волгоградская область – 190. В Астраханской области – 154, в Калмыкии – 90, а в Адыгее – 45, следует из данных Роспотребнадзора.

За минувшие сутки в ЮФО зафиксировано 899 новых заражений коронавирусом. На первом месте по приросту новых случаев COVID-19 также Ростовская область – 301, на втором месте Волгоградская область – 194, на третьем Кубань – 124. В Астраханской области – 105, в Калмыкии – 97, в Адыгее – 78, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Ростовская область также является лидером по числу выздоровевших. От коронавируса в регионе излечились 22 695 пациентов, на втором месте Волгоградская область – 16 565, на третьем Кубань – 11 359. В Астраханской области – 7004, в Калмыкии – 5173, в Адыгее – 4250. Общее число излечившихся пациентов в ЮФО достигло 67 046, сообщается на сайте.

На 10.30 мск 24 октября в ЮФО зафиксировано 17 369 активных больных коронавирусом. Наибольшее число пациентов с COVID-19 также приходится на Ростовскую область – 4741, на втором месте Кубань – 4735, на третьем месте Калмыкия – 3157. В Волгоградской области – 2185. В Астраханской области – 1573 и в Адыгее – 978, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Согласно данным на 1 января самый населенный регион Южного федерального округа – Краснодарский край, где живет 5,67 млн человек. На втором месте Ростовская область с 4,197 млн жителей. В Волгоградской области живет 2,491 млн человек, в Астраханской – 1,005 млн, в Адыгее – 463 тысячи, а в Калмыкии – 271 тысяча человек, информирует сайт Росстата.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".