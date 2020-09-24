24 сентября 2020, 19:36

Гимназия в Краснодаре закрыта на карантин

Коронавирус выявлен у трех учащихся гимназии №36 в Краснодаре. Гимназия закрыта на двухнедельный карантин, а все учащиеся переведены на дистанционное обучение.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 сентября ученики трех краснодарских школ были переведены на дистанционное обучение после того, как у некоторых учащихся была диагностирована пневмония.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Гимназия №36 Краснодара перешла на дистанционный режим работы с сегодняшнего дня. У трех учащихся гимназии был выявлен COVID-19. Кроме того, десять учителей находятся на больничном с признаками ОРВИ. 15 педагогов гимназии были в контакте с зараженными детьми. Предписание о закрытии учебного учреждения на двухнедельный карантин вынес Роспотребнадзор, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе мэрии Краснодара.

Сотрудник пресс-службы отметил, что карантин в гимназии продлится две недели.

Скриншот сообщения со страницы оперативного штаба Краснодарского края в Instagram https://www.instagram.com/p/CFgyDnphfLb/На сегодня в Краснодаре в режиме дистанционного обучения работают пять образовательных учреждений, в том числе закрытая на карантин 21 сентября гимназия №69, уточнили в мэрии.

Число случаев заражения COVID-19 в Краснодарском крае за период пандемии составило 13 408, в том числе 95 - за минувшие сутки. В частности, 37 случаев инфицирования выявлены за сутки в Краснодаре. 10 330 пациентов выздоровели, 262 скончались. В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 32 пациента, четыре - на ЭКМО, говорится в сегодняшнем сообщении на странице оперативного штаба Краснодарского края в Instagram.

Материалы о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Минздрав Дагестана признал неполноту статистики на фоне ухудшения ситуации с COVID-19", "456 человек покинули приграничный лагерь близ Куллара", "Ставрополье стало первым в СКФО по числу новых смертей от COVID-19".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 сентября 2020, 20:11

  • Начат демонтаж лагерей для мигрантов в Каменске-Шахтинском

    Граждан Узбекистана, оставшихся в лагере в Каменске-Шахтинском, до утра перевезут автобусами в Волжский и оттуда отправят на поезде в Ташкент, заверили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сотрудники МЧС разбирают палатки на территории обоих лагерей, где жили мигранты.

24 сентября 2020, 19:52

24 сентября 2020, 19:05

24 сентября 2020, 18:18

24 сентября 2020, 17:18

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи