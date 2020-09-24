Гимназия в Краснодаре закрыта на карантин

24 сентября 2020, 19:36

Коронавирус выявлен у трех учащихся гимназии №36 в Краснодаре. Гимназия закрыта на двухнедельный карантин, а все учащиеся переведены на дистанционное обучение.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 сентября ученики трех краснодарских школ были переведены на дистанционное обучение после того, как у некоторых учащихся была диагностирована пневмония.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Гимназия №36 Краснодара перешла на дистанционный режим работы с сегодняшнего дня. У трех учащихся гимназии был выявлен COVID-19. Кроме того, десять учителей находятся на больничном с признаками ОРВИ. 15 педагогов гимназии были в контакте с зараженными детьми. Предписание о закрытии учебного учреждения на двухнедельный карантин вынес Роспотребнадзор, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе мэрии Краснодара. Сотрудник пресс-службы отметил, что карантин в гимназии продлится две недели. На сегодня в Краснодаре в режиме дистанционного обучения работают пять образовательных учреждений, в том числе закрытая на карантин 21 сентября гимназия №69, уточнили в мэрии. Число случаев заражения COVID-19 в Краснодарском крае за период пандемии составило 13 408, в том числе 95 - за минувшие сутки. В частности, 37 случаев инфицирования выявлены за сутки в Краснодаре. 10 330 пациентов выздоровели, 262 скончались. В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 32 пациента, четыре - на ЭКМО, говорится в сегодняшнем сообщении на странице оперативного штаба Краснодарского края в Instagram.