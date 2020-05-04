Две новые смерти от коронавируса зафиксированы на Ставрополье

04 мая 2020, 08:24

Два пациента с коронавирусом скончались в Ставропольском крае, и общее число умерших выросло до 17. При этом тесты на вирус подтвердились еще у 57 человек, сообщил сегодня глава региона.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая на Ставрополье была зафиксирована 15-я смерть пациента с коронавирусом, а общее число зараженных к 10.35 мск достигло 731.

На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется онлайн-карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе на Ставрополье, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Число умерших от коронавируса в Ставропольском крае выросло до 17, сообщил сегодня губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Instagram. "Зафиксирована смерть еще двух пациентов с коронавирусом. Всего погибших уже 17", - написал он.

По словам главы региона, за минувший день тесты на вирус подтвердились еще у 57 человек. "Таким образом, всего на Ставрополье насчитывается 788 случаев заболевания", - констатировал Владимир Владимиров.

Среди заболевших, по его словам, 62 ребенка. 18 пациентов в тяжелом состоянии, 58 - в средней степени тяжести. Выздоровели за все время 164 человека, сообщил губернатор Ставрополья.

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, приведены "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".