Число смертей от коронавируса в СКФО выросло за счет Дагестана и Ставрополья

03 мая 2020, 14:24

По одному пациенту с коронавирусом умерли за сутки в Дагестане и Ставропольском крае, и общее число умерших в Северо-Кавказском федеральном округе выросло сегодня до 71. Лидером по числу умерших с начала пандемии осталась по итогам суток Ингушетия.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая шесть пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе – три человека в Ингушетии, два в Северной Осетии и один в Чечне. Общее число умерших в СКФО достигло 69.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным на 10.25 мск 3 мая, на Северном Кавказе зафиксированы две новые смерти пациентов с коронавирусом: в Дагестане, как и на Ставрополье, за сутки умер один пациент. Общее число умерших выросло в Дагестане до 13, а в Ставропольском крае – до 15, следует из публикации на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф".

В Ингушетии умерших по-прежнему 25, в Чечне - восемь, в Северной Осетии - шесть. Новых смертей пациентов с коронавирусом не зафиксировано также в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, там насчитывается по двое умерших. Таким образом, в семи регионах СКФО к 3 мая зарегистрирована 71 смерть пациента с COVID-19.

Напомним, по данным Росстата, 1 января 2020 года Дагестан был самым населенным регионом Северного Кавказа, там проживали 3,11 млн человек. На Ставрополье насчитывалось 2,8 млн жителей, в Чечне – 1,478 млн. В других регионах СКФО население не превышало миллион человек: в Кабардино-Балкарии жили 868 тысяч, в Северной Осетии – 697 тысяч, в Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии – 465 тысяч человек.

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, приведены "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".