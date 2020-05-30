В Грузии зарегистрировано 11 новых случаев заражения COVID-19

30 мая 2020, 22:43

За последние сутки в Грузии выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, девять из них в Тбилиси, еще два в Болниси.

Как информировал "Кавказский узел", к вечеру 29 мая в Грузии выявлено 746 случаев заражения COVID-19, жертвами коронавируса стали 12 человек. Общее число выздоровевших возросло до 576, на карантине остаются 2966.

Власти Грузии решили не продлевать режим чрезвычайного положения, который закончился 21 мая. "Однако вирус никуда не делся, и мы все должны понимать, что [...] необходимость соблюдать социальную дистанцию и требования медицинских работников становится еще более важной", - сказал премьер-министра Георгий Гахария. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

Количество случаев заражения коронавирус COVID-19 в Грузии увеличилось до 757, 600 человек уже выздоровели, 24 из них - за последние сутки. На карантине находятся 2966 человек, свидетельствуют данные правительственного сайта stop.cov. Число жертв коронавируса в стране не изменилось и составляет 12.

Из 11 новых случаев заражения, выявленных за последние 24 часа, два зарегистрированы в Болниси. Еще девять зафиксированы в Тбилиси, это контакты одного из ранее подтвержденных случаев, сообщила сегодня директор инфекционной больницы в Тбилиси Марина Эзугбая.

По ее словам, восемь пациентов поступили в инфекционную больницу, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Восемь случаев - из Тбилиси. Все случаи одного контакта, их состояние оценивается как умеренное", - сказала Эзугбая в эфире "Общественного вещателя".

Вечером 29 мая в Аджарии было обследовано 426 человек на наличие коронавируса, ответ на все анализы был отрицательный. По данным Минздрава Аджарии, 7053 человека уже покинули карантин, 927 граждан остаются в изоляции.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".