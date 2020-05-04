Два отделения больницы в Николаевске закрыты из-за очага коронавируса

04 мая 2020, 15:54

Пациентка Николаевской районной больницы умолчала о поездке в Москву и заразила коронавирусом 13 медработников, заявили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 4 мая число случаев коронавирусом в Волгоградской области достигло 516.

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Волгоградской области 24 марта, указано в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России, а также на Южном Кавказе.

Коронавирус диагностирован у 13 сотрудников Николаевской центральной районной больницы, сообщил сегодня зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, среди зараженных и врачи, и медсестры. Они госпитализированы, хотя заболевание протекает в легкой форме. Контактировавшие с зараженными люди находятся под медицинским наблюдением, ни у кого из них симптомов коронавируса нет, информировала "Российская газета".

Из-за вспышки COVID-19 хирургическое и гинекологическое отделения районной больницы закрыты до 7 мая. Экстренных пациентов отвозят в больницы соседних районов или в Волжский. "Поликлиника работает в нормальном режиме. Прием ведут терапевт и хирург", - процитировало сегодня Николая Алимова волгоградское интернет-издание V1.

По данным областного комитета здравоохранения, сотрудники ЦРБ заразились от пациентки, которую срочно госпитализировали в гинекологическое отделение. "К сожалению, при поступлении она не сказала, что несколько дней назад вернулась домой из Москвы. К тому же, у нее не было симптомов COVID-19. Конечно, если бы волгоградка заранее сообщила о своей поездке, к ней бы был другой подход", - процитировало издание главу Облздрава.

С версией ведомства не согласилась одна из сотрудниц Николаевской ЦРБ. Она указала на то, что сотрудники гинекологического и терапевтического отделений работали без средств защиты, несмотря на подтвержденный коронавирус сразу у ряда приехавших из Москвы пациентов. "Несколько врачей и медсестер свалились сразу. Один доктор до сих пор лежит в Волгограде с пневмонией, хотя прошли уже три недели. Интересно было начало нашей вспышки: терапевты, медсестры, хирург и гинеколог заболевали один за другим. В больничных писали невралгию, миозит и [отправляли лечиться] на три-пять дней. А если ходить могут - пусть работают, это обычное ОРВИ. Итог: все отделения закрыты", - процитировал сегодня сотрудницу больницы "Блокнот - Волгоград".

В справке "Коронавирус. Горячие линии" можно найти номера телефонов для консультации по коронавирусу. Как противостоять вирусу и не заразить других, говорится в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Информация о штрафах за нарушение режима карантина в разных странах мира собрана в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Отметим, что 9 апреля глава Иловлинского района Волгоградской области Иван Гель обвинил местного жителя в том, что тот, заподозрив у себя коронавирус, не вызвал скорую помощь, а сам пошел в больницу. Предварительный тест подтвердил у него COVID-2019, после чего контактировавшие с ним врачи и несколько десятков местных жителей были взяты под наблюдение, а поликлиника закрыта на карантин. Родственники зараженного заявили, что ехать к дежурному врачу ему указал фельдшер. Эта семья, где коронавирус подтвердился у трех человек, пожаловалась на травлю.

Главврач больницы в Волжском в конце апреля был уволен после жалоб пациентов. Один из местных жителей указал в жалобе, направленной в Генпрокуратуру, что пациенты с пневмонией лежали в неотапливаемых палатах вместе с зараженными коронавирусом. Кроме того, следователи начали проверку жалобы врача из Калача-на-Дону Татьяны Реввы на неготовность местной больницы к эпидемии коронавируса.

Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".