Волжанин пожаловался в Генпрокуратуру на угрозу заражения пациентов больницы

26 апреля 2020, 11:24

В больнице Волжского пациенты с пневмонией лежали в неотапливаемых палатах вместе с зараженными коронавирусом, указал в своем заявлении в Генпрокуратуру местный житель. Главврач медучреждения был уволен после жалоб пациентов, рассказали в облздраве.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля в Волгоградской области были зарегистрированы 26 новых случаев коронавируса, и общее число зараженных достигло 212.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Житель Волжского Юрий Немце-Петровский 24 апреля направил в Генпрокуратуру заявление с требованием проверки Волжской горбольницы № 2, где, по его словам, пациенты с пневмонией лечились в холодных палатах вместе с зараженными коронавирусом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сам автор заявления.

По словам мужчины, 3 апреля он вылетел эвакуационным рейсом из Бразилии, где работал. "В Москве мы просидели 2 недели в обсервации. Нам дали справки, и мы с товарищем поехали домой на поезде, взяли целое купе, чтобы не было ни с кем контактов. 17 апреля мы приехали в Волжский, меня просквозило, поднялась температура, стало тяжело дышать. 20 апреля меня поместили в больницу, поставили [диагноз] правостороннюю пневмонию. У людей пневмония, а в палатах было холоднее, чем на улицах. Дикий холод. Я переночевал, и начал звонить, в итоге меня направили в волгоградский облздрав. Я объяснил ситуацию, обещали разобраться и перезвонить. Позвонили через 5 часов и сказали, что проблему решили и мне в палату поставят обогреватель. Я сказал: «Не надо ко мне в палату, ставьте во все палаты, потому что я прошу не только за себя»", - рассказал Юрий Немце-Петровский.

По его словам, позднее у его соседа по палате подтвердился коронавирус. "Я стал бить тревогу, поскольку мог заразиться. Меня перевели в другую палату, а там были 2 новых человека, которых только заселили, их уже я мог заразить, если вдруг заразился сам. В итоге моего соседа с коронавирусом, когда я поднял шум, отвезли в специализированную больницу Волгограда. [...] Главного врача сняли, после этого сразу дали тепло во всей больнице", - рассказал житель Волжского, добавив, что первый его тест на коронавирус оказался отрицательным, сейчас он ждет результата второго теста.

В своей жалобе Юрий Немце-Петровский попросил Генпрокуратуру провести проверку руководства больницы, и рассказал о том, как мерзли пациенты. "Однако врачи и медсестры больницы – изумительный медперсонал, они молодцы, просто работают на износ", - добавил он.

Генпрокуратура России пока не сообщила на своем сайте о начале проверки по заявлению жителя Волжского. Замглавы облздрава Николай Алимов 24 апреля на брифинге в региональном информационно-аналитическом центре подтвердил факт увольнения главврача, не пояснив его причину. Он отметил, что «холода в палатах сейчас нет, было временное отключение в связи с установкой нового рентгенаппарата, там все работает в штатном режиме», передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам представителя областного комитета здравоохранения, увольнение главврача, который руководил больницей с 2012 года, было связано "с ситуацией в больнице, перепрофилированной под пульмонологический госпиталь", сообщило V1.ru 23 апреля, в день увольнения главврача больницы. Перед отставкой руководителя больницы пациенты с пневмонией и коронавирусом жаловались на отключение отопления в медучреждении, уточнило издание.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, перечислены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".