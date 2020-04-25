Женщины в масках. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

25 апреля 2020, 16:35

Кубань подтвердила лидерство по числу зараженных коронавирусом в ЮФО

За сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Краснодарском крае выросло на 84 и достигло 707. Это наихудшие показатели среди регионов Южного федерального округа.

Как информировал "Кавказский узел", первые случаи заражения коронавирусом в ЮФО были зафиксированы в Краснодарском крае, этот регион и стал лидером по числу инфицированных как в ЮФО, так и по сравнению с регионами СКФО.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки число зараженных в Южном федеральном округе достигло 1955, следует из данных, размещенных в 13.15 мск на правительственном сайте "Стопкоронавирус". На Кубани 707 зараженных, в Ростовской области - 584, в Волгоградской области - 212, в Астраханской - 211. Меньше всего зараженных в Калмыкии (122) и Адыгее (119).

Кубань является не только лидером по числе зараженных, но и опережает другие регионы ЮФО по темпам распространения инфекции. За сутки на Кубани выявлены 84 новых случая заражения, в Ростовской области - 51, в Волгоградской области - 26, в Астраханской - 25, в Калмыкии - 18. В Адыгее появилось лишь два новых пациента с коронавирусом, следует из данных, опубликованных сегодня на сайте Роспотребнадзора в 13.45 мск.

По данным на 2010 год, в Краснодарском крае проживали 5,226 млн человек, в Ростовской области - 4,278 млн, в Волгоградской области - 2,61 млн, в Астраханской области - 1,01 млн, в Адыгее - 434 тысячи, в Калмыкии - 289 тысяч, сообщается на сайте "Всероссийская перепись населения-2010". Таким образом, распределение регионов ЮФО по числу зараженных совпадает с их распределением по численности населения.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, перечислены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Юристы сочли казаков лишними в мобильных патрулях на Кубани", "Волгоградцы раскритиковали планы властей по введению цифровых пропусков", "Более 30 полицейских в Калмыкии изолированы после контакта с больным коронавирусом".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 апреля 2020, 16:57

25 апреля 2020, 15:33

25 апреля 2020, 15:31

25 апреля 2020, 15:01

25 апреля 2020, 14:25

  • Милашина ответила на угрозы Кадырова заявлением в Следком

    Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина потребовала возбудить дело об угрозе убийством и попытке помешать профессиональной деятельности. Она заявила, что в случае присуждения компенсации наймет адвокатов для жертв пыток и незаконных задержаний в Чечне.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи