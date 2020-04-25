Кубань подтвердила лидерство по числу зараженных коронавирусом в ЮФО

25 апреля 2020, 16:35

За сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Краснодарском крае выросло на 84 и достигло 707. Это наихудшие показатели среди регионов Южного федерального округа.

Как информировал "Кавказский узел", первые случаи заражения коронавирусом в ЮФО были зафиксированы в Краснодарском крае, этот регион и стал лидером по числу инфицированных как в ЮФО, так и по сравнению с регионами СКФО.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки число зараженных в Южном федеральном округе достигло 1955, следует из данных, размещенных в 13.15 мск на правительственном сайте "Стопкоронавирус". На Кубани 707 зараженных, в Ростовской области - 584, в Волгоградской области - 212, в Астраханской - 211. Меньше всего зараженных в Калмыкии (122) и Адыгее (119).

Кубань является не только лидером по числе зараженных, но и опережает другие регионы ЮФО по темпам распространения инфекции. За сутки на Кубани выявлены 84 новых случая заражения, в Ростовской области - 51, в Волгоградской области - 26, в Астраханской - 25, в Калмыкии - 18. В Адыгее появилось лишь два новых пациента с коронавирусом, следует из данных, опубликованных сегодня на сайте Роспотребнадзора в 13.45 мск.

По данным на 2010 год, в Краснодарском крае проживали 5,226 млн человек, в Ростовской области - 4,278 млн, в Волгоградской области - 2,61 млн, в Астраханской области - 1,01 млн, в Адыгее - 434 тысячи, в Калмыкии - 289 тысяч, сообщается на сайте "Всероссийская перепись населения-2010". Таким образом, распределение регионов ЮФО по числу зараженных совпадает с их распределением по численности населения.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, перечислены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".