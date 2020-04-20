Жильцам многоэтажки в Гагре отказано в проверке на коронавирус

20 апреля 2020, 20:40

У жильцов закрытой на карантин многоэтажки в Гагре нет симптомов болезни, так что делать им тесты не целесообразно, решили власти. Карантин с дома будет снят 21 апреля, в этот же день будут сняты ограничения на въезд в Гагрский и Гальский районы.

Как писал "Кавказский узел", жильцы девятиэтажного дома в Гагре, изолированные в своих квартирах после диагностирования коронавируса у их соседей, были лишены возможности ходить на работу, ездить на дачу и вообще покидать дом. Они пожаловались, что срока окончания карантина им не называли. Также они требовали провести тесты на коронавирус и ослабить условия карантина для тех, у кого заболевание не подтвердится. В горадминистрации заявили, что для жителей изолированной на строгий карантин многоэтажки организованы поставка продуктов и лекарств.

7 апреля в Абхазии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Пациент, житель Гагры, приехал в Абхазию из Москвы. Многоэтажка, в которой проживает госпитализированный, была заблокирована милицией. Коронавирус был диагностирован у его супруги и пожилого человека, который общался с первыми двумя зараженными.

Жильцам закрытого на карантин дома не будут проводить тесты на коронавирус

Режим жесткой изоляции многоквартирного дома на улице Абазгаа в Гагре будет снят 21 апреля, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" член координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алхас Джинджолия.

Как рассказала корреспонденту "Кавказского узла" главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, карантин снимут спустя 15 дней с его начала, поскольку инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, а со дня изоляции многоэтажки прошло 13 дней.

По словам Скорик, симптомов болезни не выявлено ни у кого из жильцов изолированного дома за исключением госпитализированной сегодня 95-летней женщины. По ее словам, первый зараженный коронавирусом пациент, который приехал из Москвы и находится в Гудаутской центральной районной больнице, готовится к выписке, повторный тест на коронавирус показал отрицательный результат. Его состояние здоровья удовлетворительное, симптомы коронавирусной инфекции полностью прошли. Также положительная динамика у второй пациентки, отметила Скорик.

Она отметила, что жильцам закрытого на карантин дома не планируют проводить тесты, поскольку они были изолированы на время инкубационного периода. "Жалоб на симптомы ни у кого нет, поэтому проводить тесты нецелесообразно. Ежедневно тесты проводятся людям с симптомами ОРВИ, чтобы исключить коронавирус. Каждый день до 10 тестов проводятся", - рассказала Скорик.

Жильцы изолированного дома стараются не нарушать условия карантина



Житель Гагры Илья Осия рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в изолированной на карантин многоэтажке на улице Абазгаа живет его сестра, а он живет на соседней улице и ежедневно выполняет ее поручения.

"Если ей что-то нужно - памперсы, туалетная бумага, бытовая химия, продукты - она мне звонит, я покупаю, привожу к дому и оставляю за лентой, которая натянута по периметру дома. Она обычно уже меня ждет на улице. Забирает и уходит", - рассказал мужчина.

Он отметил, что перед Пасхой закупал для сестры яйца, красители для них, муку и другие ингредиенты для выпечки куличей. "Она прислала мне список продуктов, я все купил и привез. Люди в таких условиях все равно хотели отметить праздник", - сказал мужчина.

По его информации, никаких особых запретов на общение между собой у жителей дома нет, выходить во двор они могут в любое время. "Люди сами не хотят общаться с соседями, на всякий случай, особенно из того подъезда, где три заражения выявлено. Сестра говорит, что она выходит только чтобы забрать продукты и вынести мусор, обязательно в маске и в перчатках", - рассказал Илья Осия.

По его словам, возле дома круглосуточно дежурит наряд милиции, который следит, чтобы жители не выходили за ограждение.

Житель многоэтажки пенсионер Иосиф рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что никто не запрещает им прогуливаться возле подъездов.

"Никаких запретов внутри дома нет. Нам говорили, что между собой лучше не общаться, мы и стараемся это соблюдать. Сидеть по квартирам всем надоело, но мы понимаем, что, если не будем нарушать карантин, его скоро снимут", - заявил мужчина.

Он отметил, что через день жителям дома доставляют свежий хлеб, при этом люди не толпятся во дворе, а стараются выходить за ним по очереди. "У нас уже выработалась методика - одна квартира вышла, зашла, [потом] следующая вышла. Первую неделю было тяжело всем - как в тюрьме. А сейчас нам пообещали, что через два дня карантин будет снят", - рассказал Иосиф.

Он также добавил, что все это время продукты ему покупал сын и внук и доставляли их в любое время, без всяких согласований с властями.

Власти Абхазии ослабляют ограничительные меры

Ситуация с распространением коронавируса в Абхазии положительная, сообщил также сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Алхас Джинджолия.

По его словам, с 11 апреля ни одного заболевшего выявлено не было, поэтому власти Абхазии решили снять жесткий карантин с жильцов дома в Гагре и ограничения на въезд в Гагрский и Гальский районы с 21 апреля, также будет отменен комендантский час в этих территориях.

Напомним, ранее жители Гальского района Абхазии жаловались, что пациенты с хроническими заболеваниями не могут попасть на плановое лечение в Грузию после закрытия границы из-за угрозы коронавируса. Местные жители также испытывали трудности с продуктами питания. Прекращение сообщения с Россией оставило без заработка трудоустроенных там жителей Абхазии и занятых в сфере обслуживания туристов. По ту сторону границы остались аптеки и больницы, в которые ездили жители приграничных сел.

"С разрешения санитарных служб сегодня открылись продуктовые и сельскохозяйственные рынки в стране. Пока им разрешено работать три раза в неделю. Специалисты СЭС проводят дезинфекцию рынков", - рассказал Джинджолия.

При этом он отметил, что запрет на проведение массовых мероприятий, свадеб, экскурсионную деятельность, прием и размещение в гостиницах, работу ресторанов и иных объектов общественного питания, парикмахерских, массажных и косметических салонов, движения общественного транспорта продлили до 1 мая.

В Абхазии с 28 марта действует режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса. Ранее, 25 марта, власти Абхазии запретили массовые мероприятия, закрыли рынки и заведения общепита и до 1 мая ограничили въезд туристов. Из-за коронавируса сокращено количество выпускных экзаменов в школах, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Режим ЧС вынудил владельцев торговых точек в Абхазии свернуть торговлю, а собственники гостиниц отменили брони.

Как рассказала Людмила Скорик, все прибывающие из-за границы граждане Абхазии будут изолироваться в гостинице "Атар" в Сухуме на 14-дневный карантин. "Раньше мы всех, кто переходил границу из России, отправляли на самоизоляцию. Это очень сложно контролировать - исполняют ли граждане ее или нет. Поэтому Совбез принял решение определить под обсерватор гостиницу", - сообщила главный санитарный врач Абхазии.

Она отметила, что такие меры не распространяются на сотрудников дипломатических учреждений иностранных государств, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и Объединенной российской военной базы, а также водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки.

"Обсерватор для жителей Гальского района оборудован в Доме культуры, там находятся три человека. В гостиницах и пансионатах подготовлено 400 мест для изоляции граждан, которые могут прибыть домой из стран, где есть коронавирус", - рассказала Скорик.

По ее словам, взятые у жителей Абхазии тесты на коронавирус исследуют в лаборатории Сухумской санэпидстанции.

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина приводится в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.