Жители Гальского района лишились медобслуживания в Грузии после закрытия границ

18 апреля 2020, 02:51

Пациенты с хроническими заболеваниями из Гальского района Абхазии не могут попасть на плановое лечение в Грузию после закрытия границы из-за угрозы коронавируса. Местные жители также испытывают трудности с продуктами питания.

Как писал "Кавказский узел", с 14 марта граница между Абхазией и Грузией полностью закрылась, пересекать ее могут только сотрудники Ингур ГЭС. Для граждан России въезд в Абхазию не закрыт. Выехавшие в Грузию жители Гальского района Абхазии не могут вернуться домой из-за закрытой границы, они вынуждены самостоятельно искать себе кров и пропитание, никто не следит за их здоровьем, отметили родственники. Жители приграничных районов Абхазии после введения ограничений на выезд в Грузию также жаловались, что это лишает их заработка.

30 марта пациентка из Абхазии была госпитализирована в инфекционную больницу Зугдиди с симптомами коронавируса. На следующий день на границе Очамчирского и Гальского районов был выставлен пост ГАИ, пропускали только сотрудников экстренных служб и абхазских пограничников. Жители района пожаловались, что остались без средств к существованию на неопределенный срок.

Жители Гальского района, страдающие хроническими заболеваниями, не могут попасть в Грузию, чтобы получить плановое лечение. "У нас очень много больных, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им нужно раз в месяц проходить лечение в Тбилиси или Зугдиди. Там они получают медикаменты и проходят лечебные процедуры", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница города Гали Галина.

Из-за закрытой границы "эти люди остались в Гальском районе и не могут никуда выехать", утверждает она.

Сотрудник пресс-службы Министерства здравоохранения, социальной защиты, труда и вынужденно-перемещенных лиц Грузии рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что информация о пациентах из Гальского района "конфиденциальная" и "входит в компетенцию государственного министра по делам интеграции и гражданского примирения".

Ситуация в Гальском районе действительно серьезная, сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший государственный министр по делам интеграции и гражданского примирения Паата Закареишвили. "По моей информации, там очень много больных, которым нужна помощь. Нужно организовать доставку медикаментов в этот район", - считает он.

Большая часть жителей Гальского района имеет гражданство Грузии, поэтому они не подпадают под программу бесплатного лечения для жителей оккупированных территорий, отметил Закареишвили. "Они всегда выражали недовольство по этому поводу, поскольку должны были платить за лечение, [...] проживая на оккупированной территории, они не попадали под программы бесплатного лечения ни в Абхазии, ни на территории, подконтрольной официальным властям Грузии", - сказал он.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. "Кавказским узлом" подготовлен справочный материал о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии.

Закареишвили рассказал, что, занимая должность министра, он ежедневно выдавал около 25 направлений для бесплатного лечения жителям Абхазии и Южной Осетии. Из них как минимум 20 направлений предназначались для жителей Абхазии.

Для жителей Гали также остро стоит вопрос поставок продуктов в город, рассказала Галина. "Мы отрезаны от Абхазии и Грузии. Жители города Гали не могут купить нигде еду. Продовольствие в местные магазины и на рынок не завозят", - пояснила она.

"Это самый животрепещущий вопрос. Мы говорили со своими респондентами в Гали, все они говорят, что очень трудно достать еду, даже если есть деньги... Да и работы у большинства нет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" редактор издания Livepress Геронтий Каличава.

"На прошлой неделе в Гали абхазы организовали доставку еды в качестве гуманитарной помощи. Но этого, конечно, недостаточно... Сейчас во всей Абхазии наблюдается проблема с продовольствием, поскольку большая часть продуктов шла из Зугдиди, а теперь этот путь закрыт", - рассказал Закареишвили.

Комментариями аппарата государственного министра по гражданскому примирению Грузии относительно ситуации в Гальском районе "Кавказский узел" пока не располагает.

Трое жителей Гали, вернувшиеся из Москвы, изолированы из-за подозрений на коронавирус, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Зараженных инфекцией пациентов в больницах Сухума и Гудауты нет, сообщил замминистра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария. Предприниматели Абхазии создали движение "Мы вместе" для сбора средств на закупку мединструментов и средств защиты. В Грузии к вечеру 17 апреля число зараженных коронавирусом достигло 370. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в справке "Сколько стоит побег из карантина".