Жители Армении раскритиковали власти за недостаточные меры против коронавируса

12 марта 2020, 06:26

Глава Минздрава Армении Арсен Торосян сообщил, что инфицированные коронавирусом чувствуют себя хорошо, однако у одного развилась односторонняя пневмония. Пользователи Facebook раскритиковали власти за то, что все прибывшие из Италии граждане сразу не изолируются, и призвали закрыть границу.

Как писал "Кавказский узел", первым заболевшим коронавирусом в Армении оказался 29-летний местный житель, который 28 февраля прибыл из Тегерана. В карантин также решено было поместить около 30 человек, контактировавших с заболевшим. 6 марта Минздрав Армении сообщил, что все граждане, изолированные на карантин, чувствуют себя хорошо. 11 марта в стране было выявлено три новых случая заражения коронавирусом, все заболевшие прибыли из Италии.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря минувшего года. Неблагоприятная ситуация с распространением вируса сложилась, в частности, в Иране. О том, что собой представляет новый вирус, как он распространяется на Кавказе и какие меры профилактики необходимы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Все трое пациентов, у которых было выявлено заражение коронавирусом, госпитализированы в инфекционную больницу, говорится в сообщении, опубликованном 11 марта на странице Минздрава Армении в соцсети Facebook. «На данный момент идет работа по изоляции всех, кто контактировал с ними», - отмечается в публикации.

Ситуацию прокомментировал и министр здравоохранения Арсен Торосян, который заявил, что, несмотря на новые выявленные случаи заражения коронавирусом, ситуация находится под контролем.

«Все трое после прибытия находились под наблюдением специалистов и не жаловались на здоровье. Получив жалобы, им провели тестирование, результаты которого подтвердила наличие коронавируса», - сообщил министр в прямом эфире в Facebook.

По его словам, двое из них практически здоровы и не на самочувствие не жалуются, и лишь у третьего диагностирована односторонняя пневмония. «Скорей всего, он быстро пойдет на поправку, так как очаг распространения пневмонии небольшой», - пояснил Торосян.

Министр отметил, что гражданин, ранее инфицированный коронавирусом, чувствует себя хорошо, как и остальные 31 человек, помещенный на карантин. «Через два дня будет проведено повторное тестирования и при отрицательном результате их выпишут», - подчеркнул глава Минздрава.

Арсен Торосян также напомнил, что Всемирная организация здоровья (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса из-за расширения географии заражения.

11 марта глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с короновирусной инфекцией "может быть охарактеризована как пандемия". При этом он отметил, что "в ближайшие дни и недели" количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится", пишет РИА "Новости".

По данным на 06.22 мск сегодня, 12 марта обращение Торосяна посмотрели 154 тысяч раз, пользователи поставили 1,7 тысячи отметок "Нравится" и оставили 602 комментария. Многие пользователи раскритиковали действия властей в связи с недостаточными, по их мнению, мерами против коронавируса.

«Почему не изолируете тех, кто вернулся из Италии? Ждете, пока они заразят своих домочадцев?» - задается вопросом Карине Гукасян.

По мнению Люси Гороян, не надо рассчитывать на самосознание граждан, вернувшихся из Италии, необходимо их принудительно помещать на карантин. «Как можно говорить о контроле над ситуацией, если те, кто вернулся, выходят сразу на работу?» - задается она вопросом.

Тамара Аветисян считает, что карантин, введенный в школах и вузах, не убережет от заражения. «Когда ввели карантин в школах, дети все равно целых день играли во дворах», - пишет она.

Власти Армении в связи с коронавирусом перенесли каникулы в школах и высших учебных заведениях страны с конца марта на начало.

«Закрывая школы и детсады, ситуацию не изменить. Дети-то дома останутся, но родители будут выходить. Необходимо приостановить все рейсы и закрыть границу», - считает Алета Арзуманян.

Раскритиковали действия властей и подписчики премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они отреагировали на его публикацию о новых случаях заражения, которую он сделал 11 марта на своей странице в соцсети Facebook. По данным на 06.20 мск сегодня, 12 марта публикация набрала 6500 отметок "Нравится", 1730 отметок "Сочувствую", 760 отметок "Возмутительно", 1,6 тысячи комментариев.

Пользователь Анна Арутюнян отметила, что жители Армении не критикуют власти из-за того, что в страна принимает своих граждан, а выражают недовольство в связи с тем, что после замера температуры в аэропорту их просто отпустили домой, а не изолировали.

Астрит Акопян назвала новые случаи заражения коронавирусом "виной правительства". «Люди свободно въезжали в страну из Италии. Их даже не помещали на карантин. Скольких планируете теперь изолировать?» - спрашивает она.

Наре Карапетян сомневается, что власти смогут с точностью определить круг всех тех, кто контактировал с инфицированными, и изолировать их. «Вы не видели, что там [в Италии] происходит? Как можно так рисковать?» - задается она вопросом.

Нужна брать пример с Израиля, который всех, кто прилетает из Италии, Ирана или Китая, помещает на обязательный 14-дневный карантин, считает пользователь Армен Наапетян.

По мнению Лусине Айрапетян, жизнь граждан страны важнее всяческих перелетов. «ВОЗ объявил эпидемию. Закрывайте всяческое сообщение с внешним миром, как это сделал Израиль, пока не поздно! И обеспечьте народ элементарными методами защиты, начиная от масок и заканчивая перчатками и антисептиками», - обратилась подписчица к премьеру.

Гор Аветисян предлагает отсрочить агитационную кампанию по референдуму о доверии конституционным судьям. «Мы встали перед угрозой распространения вируса, не надо собирать людей. Лучше закупите специальные маски для врачей и запаситесь средствами дезинфекции», - считает он.

6 февраля депутаты правящей партии Армении проголосовали против собственной инициативы о прекращении полномочий судей Конституционного суда, чтобы воспользоваться правом провести референдум по этому вопросу. Премьер-министр Никол Пашинян призвал членов Конституционного суда добровольно сложить свои полномочия. 9 февраля президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении референдума на 5 апреля.

Вице-премьер Армении Тигран Авинян тем временем сообщил на своей странице в Facebook, что на 15 марта запланировал чартерный рейс из Рима в Ереван для эвакуации граждан Армении.

По словам Авиняна, финансовые затраты взяли на себя правительство Армении, авиакомпания Atlantis European Airways, которая организует перелет, и Ереванский аэропорт «Звартноц».

«Дополнительную информацию о рейсе можно получить в посольстве Армении в Италии. Призываю граждан Армении, находящихся в Италии с краткосрочным визитом, в целях учебы или командировки в кратчайшие сроки установить связь с дипмиссией», - отметил вице-премьер.