Число умерших от коронавируса в Азербайджане достигло 35

13 мая 2020, 19:43

Два пациента скончались в Азербайджане от COVID-19, и общее число смертей от коронавирусной инфекции достигло 35, а зараженных - 2758.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая число смертей от коронавируса в Азербайджане составляло 33, а зараженных за последние сутки увеличилось на 104 и достигло 2693.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, 1 мая власти объявили о продлении карантинного режима до 31 мая, но с отменой ряда ограничений, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

От коронавируса в Азербайджане умерли еще два пациента - 1949 и 1961 годов рождения. За последние сутки были зафиксированы 65 новых случаев заражения, при этом 54 пациента выздоровели и были выписаны из больниц, сообщил оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

Всего за период эпидемии коронавирусом в Азербайджане заразились 2758 человек, 1789 излечились. В лечебных учреждениях специального режима находятся 934 зараженных. Состояние 30 из них оценивается как тяжелое, 44 – средней тяжести, остальных – стабильное, отметили в штабе.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, опубликованы в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". В справке "Коронавирус. Горячие линии" можно найти номера телефонов для консультаций по коронавирусу. Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".