14 мая 2020, 13:50

3095 случаев заражения подтверждены в Дагестане

98 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлены в Дагестане за сутки, и число зараженных выросло до 3095.

Как писал "Кавказский узел", на 13 мая число жертв коронавируса в Дагестане достигло 26, зараженных - 2997.

Скриншот сообщения на странице Роспотребнадзора Дагестана в Instagram https://www.instagram.com/p/CAKgVgMoo65/"Количество людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Республике Дагестан за минувшие сутки увеличилось еще на 98. С начала пандемии общее число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 3095. За весь период выписаны по выздоровлению 1318 человек. Случаев с летальным исходом - 26", - сказано в сегодняшнем сообщении на странице Роспотребнадзора Дагестана в Instagram.

По данным ведомства, всего за период эпидемии обследованы 30 588 человек, в изоляции остаются 3 989 человек.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, приведена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"На Ставрополье 20 пациентов с COVID-2019 находятся в тяжелом состоянии", "Следователи заинтересовались сообщениями о недоплате медработникам в Кабардино-Балкарии", "Врачи в Унцукульском районе нашли применение для медресе".

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