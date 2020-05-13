Машина скорой помощи. Фото: REUTERS/Anton Vaganov

13 мая 2020, 18:18

Дагестан сохранил лидерство по новым смертям от коронавируса в СКФО

Шесть жителей Дагестана скончались от коронавируса за двое суток. Число жертв COVID-19 в Северо-Кавказском федеральном округе с начала пандемии выросло до 111.

Как информировал "Кавказский узел", 12 мая число жертв коронавируса в Северо-Кавказском федеральном округе достигло 105. Наибольшее число новых смертей за сутки - три - произошло в Дагестане.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, приведена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в Кабардино-Балкарии скончался седьмой пациент с коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе республики.

К 10.35 мск 12 мая в Дагестане зафиксированы три новые смерти, всего их там 26. В Северной Осетии скончался тринадцатый пациент, а в Ингушетии 33-й, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". На Ставрополье по-прежнему 21 умерший, в Чечне - девять, меньше всего жертв COVID-19 в Карачаево-Черкесии - три. Информации о седьмой смерти в Кабардино-Балкарии на сайте нет.

Таким образом, общее число умерших выросло на шесть и достигло 111. Лидером по числу смертей, в том числе и в расчете на 100 тысяч жителей, остается Ингушетия.

По данным Росстата на 1 января 2020 года, самый многонаселенный регион федерального округа – Дагестан с 3,11 млн жителей. На Ставрополье численность населения составляет 2,8 млн человек, в Чечне – 1,478 млн, в Кабардино-Балкарии - 868 тысяч, в Северной Осетии – 697 тысяч, в Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии – 465 тысяч.

Общественные организации в Дагестане ранее усомнились в правдивости статистики по коронавирусу в республике. Глава региона Владимир Васильев 12 мая признал, что в республике на 33,6% в сравнении с прошлым годом выросла заболеваемость вирусной пневмонией. С начала пандемии коронавируса от вирусной пневмонии умер 481 человек. Эта информация вызвала споры в соцсетях. Власти Дагестана запоздало приняли меры против коронавируса и оставили местных жителей без экономической помощи, заявила часть пользователей Instagram. Местные жители сами виноваты во вспышке заболевания, поскольку нарушали ограничения, возразили другие комментаторы в соцсети.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"На Ставрополье 20 пациентов с COVID-2019 находятся в тяжелом состоянии", "Следователи заинтересовались сообщениями о недоплате медработникам в Кабардино-Балкарии", "Врачи в Унцукульском районе нашли применение для медресе".

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