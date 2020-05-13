Седьмой пациент умер от COVID-19 в Кабардино-Балкарии

13 мая 2020, 14:15

Скончался от коронавируса 76-летний пациент с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, сообщили сегодня в Оперативном штабе в Кабардино-Балкарии. Число зараженных в республике с начала пандемии достигло 1475.

Как сообщал "Кавказский узел", к 12 мая число умерших в Кабардино-Балкарии за период эпидемии COVID-19 выросло за сутки с четырех до шести, а зараженных - до 1401.

За минувшие сутки от коронавируса скончался пациент 1944 года рождения, который также страдал от онкологического заболевания и сахарного диабета. Таким образом, число умерших достигло семи человек. Число зараженных выросло на 74 и составляет теперь 1475, передал корреспондент "Кавказского узла" информацию Оперативного штаба по коронавирусу в Кабардино-Балкарии.

В двух больницах Нальчика и больнице города Прохладного лечатся от коронавируса 324 человека, в том числе девять детей. 25 пациентов находятся в реанимации, 12 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Выздоровели за сутки 285 человек, из них за сутки – 24.

304 пациента, в том числе 39 детей, проходят лечение амбулаторно. 17 человек изолированы в обсерваторах. Бессимптомно переносят инфекцию 555 человек, включая 132 детей. С начала пандемии в Кабардино-Балкарии протестированы на коронавирус 23 638 человек, в том числе за последние сутки - 544, сообщили в оперативном штабе.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, приведена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".