Пользователи Instagram поспорили о виновниках тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане

13 мая 2020, 14:59

Власти Дагестана запоздало приняли меры против коронавируса и оставили местных жителей без экономической помощи, заявила часть пользователей Instagram. Местные жители сами виноваты во вспышке заболевания, поскольку нарушали ограничения, возразили другие комментаторы в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что в республике на 33,6% в сравнении с прошлым годом выросла заболеваемость вирусной пневмонией. С начала пандемии коронавируса от вирусной пневмонии умер 481 человек.

По данным Роспотребнадзора, от коронавируса в Дагестане к 12 мая умерли 23 пациента. Дагестан находится на первом месте среди республик СКФО по общему числу случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, по их суточному приросту, а также по числу болеющих на сегодняшний день. Еще 8 мая Минздрав России признал ситуацию с COVID-19 в Дагестане самой тревожной в стране. Однако председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев, "Сообщество врачей Республики Дагестан" и Фонд патриотического воспитания молодежи назвали официальные цифры по коронавирусу в Дагестане заниженными . Владимир Васильев заверил, что у властей региона нет цели скрывать подлинную статистику.

Мэр Дербента Хизри Абакаров призвал дагестанцев не критиковать главу республики Владимира Васильева и министра здравоохранения Джамалудина Гаджиибрагимова. "Я читаю комментарии под моими публикациями, <...> очень много там обвинений в адрес руководства республики и лично нашего главы Владимира Абдуалиевича, в адрес министра здравоохранения. Друзья, вы категорически не правы. Не берите грех на душу, и в священный месяц Рамадан не распространяйте неправдивую информацию, не обвиняйте без доказательств. Владимир Абдуалиевич делает все, что от него зависит и даже больше, для того чтобы наша республика справилась с коронавирусом", - написал мэр Дербента на своей странице в социальной сети Instagram 11 мая.

Он заявил, что жители Дагестана сами виноваты в росте числа заболевших. "Мы толпами ходили на свадьбы, на похороны, готовили шашлыки на маевках, посещали мечети, и до сих пор продолжаем гулять по городу, не соблюдая никакой предосторожности", - написал Абакаров от имени жителей республики.

Сегодня паблик "Жизнь Дагестана" предложил читателям обсудить эти слова Абакарова. "Все виноваты: и люди, и правительство, и Минздрав", - написал stranger5530.

Однако многие пользователи обвинили именно власти. "Виновато правительство, что не закрыло границы и не объявило жесткий карантин, не сделало выплаты гражданам... Но и глупый народ тоже виноват, конечно... но основная вина на правительстве", - высказалась kama_pulyaofficial. "Нет не согласны [с мнением Хизри Абакарова]. С первого дня, как он (Владимир Васильев. - Прим. "Кавказского узла") узнал от Москвы о вирусе, должен был, как [глава Чечни Рамзан] Кадыров, ввести очень жесткие меры с большими штрафами, а не тогда, когда болезнь захватила всех", - заявила najabat.umailova.

Проблема в организации работы врачей, считают другие комментаторы. "Это потому, что врачи толпами работали без должного обеспечения средствами защиты, а в отсутствии необходимых лекарств лечат больных обещаниями", - пишет paraazziittt. "Потому что нет квалифицированных врачей в больницах, так как ни для кого не секрет, что в Дагестане за деньги устраиваются на работу. Или, может, из-за того, что правительство не покупает элементарные средства индивидуальной защиты для врачей", - добавил dorgaev7.

В Дагестане не приняты достаточные меры для экономической поддержки местных жителей, заявили также пользователи соцсети. "Виновато правительство, которое не закрыло границы и не выплатило людям деньги. Сделай они это, за один месяц был бы уничтожен этот вирус", - считает djek_zzz562. "Виновата всегда голова, а на данный момент голова - это наше правительство, которое без должного внимания оставило людей в такой ситуации и никак не реагирует на повышение цен", - поддержал это мнение abdullabekov_aliashab.

К 14.59 мск 12 мая эта публикация собрала 34,6 тысячи просмотров и 524 комментария. У паблика 604 тысячи подписчиков.

Васильев запоздало признал, что ситуация в Дагестане тяжелая, заявил ряд комментаторов в паблике "Голос Дагестана". "Раньше надо было признавать, что наши врачи бессильны, что выделенные деньги куда-то испарились", - написала dlya_novorozhdenyh_05. "Нужно было вовремя меры предпринять, не было бы такого. Теперь он выходит с умным видом", - возмутилась nyama_80. "Какая простая отмазка: врачи и власть сказали, что не в силах помочь. Заранее. Типа этим можно их оправдать, а сделать виноватым народ", - прокомментировал высказывание главы Дагестана zbi832.

Однако ряд читателей паблика осудили местных жителей, а не власти. "Почему игнорировали советы врачей и властей? Что-то я не слышу ответа на этот вопрос: почему люди во все горло кричали, что болезни нет, когда весь мир уже болел и умирали? <...> Любую чушь говорили, лишь бы не верить в болезнь. А как винить - так вокруг все виноваты", - написал haus212.

"Легче указать на кого-то пальцем. Люди, вы не задумывалась над тем, что сами стали носителями заразы, и по вашей же вине мертвы ваши родственники? Если сидели бы дома с первого дня, то таких цифр смертей бы точно не было", - высказался khabib_aliev212.

К 14.59 мск 12 мая эта публикация собрала 134 тысячи просмотров и 859 комментариев. У паблика 929 тысяч подписчиков.

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