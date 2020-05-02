02 мая 2020, 16:40

Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане достигло 1894

40 новых случаев инфицирования COVID-19 выявлены в Азербайджане за сутки. Общее число заразившихся составило 1894.

Как писал "Кавказский узел", к 1 мая в Азербайджане скончались от коронавируса 25 человек. Из 1854 заразившихся выздоровели 1365. За сутки из больниц были выписаны 40 человек, при этом были зафиксированы 50 новых случаев инфицирования.

На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется онлайн-карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане увеличилось на 40 и составило 1894 человека. В больницах специального режима продолжают лечение 458 пациентов. Состояние 14 из них оценивается как тяжелое, 23 - как средней степени тяжести, остальных - как стабильное. В стране проведены 152 тысячи тестов на коронавирус, говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным штаба, за сутки 46 больных выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений специального режима. Всего излечились 1411 человек. Умерли 25 пациентов.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, он продлен до 4 мая. Людям старше 65 лет  запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения. В рамках смягчения карантинных мер с 27 апреля в Азербайджане возобновили  работу магазины и ряд предприятий в сфере услуг, а также было разрешено репетиторство. 1 мая было принято решение продлить карантинный режим с некоторыми послаблениями до конца месяца.

Советы специалистов о том, что предпринять для  предотвращения заражения коронавирусом, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Половина смертей от COVID-19 на Южном Кавказе пришлась на Армению", "Армения оказалась первой по темпам заражения COVID-19 на Южном Кавказе", "Состояние 18 пациентов с коронавирусом в Азербайджане названо тяжелым".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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