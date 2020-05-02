Карантин по коронавирусу в Азербайджане продлен до 31 мая

02 мая 2020, 13:10

Власти Азербайджана до конца мая оставили в силе основные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Открываются магазины, а во многих городах и кафе, парки, упраздняется разрешительная система выхода из дома.

Как писал "Кавказский узел", с 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, он продлен до 4 мая. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения. В рамках смягчения карантинных мер с 27 апреля в Азербайджане возобновили работу магазины и ряд предприятий в сфере услуг, а также было разрешено репетиторство.

На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется онлайн-карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана объявил о продлении особого карантинного режима до 31 марта. Власти объяснили это "текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в Азербайджане" и "профилактическими мерами, применяемыми в других странах, а также рекомендациями Всемирной организации здравоохранения".

Однако были предприняты и меры по дальнейшему смягчению ограничений. С 4 мая частично возобновляется деятельность работников государственных учреждений. Численность работников ведомств, которым будет разрешено выходить на работу, будет определено соответствующим постановлением Кабинета министров, пояснили в оперативном штабе. Кроме того, с 4 мая вновь откроются центры социального обслуживания DOST (Оперативное устойчивое социальное обеспечение), где вновь будут предоставлять адресную государственную социальную помощь.

Разрешается работа торговых точек, парикмахерских, салонов красоты. Во многих городах открываются рестораны, кафе, чайные и другие объекты общепита - запрет сохраняется лишь на курение кальяна. Снимаются ограничения на посещение бульваров, парков и зон отдыха. Объекты общепита и парки останутся закрытыми в Баку, Гяндже, Сумгаите, Ленкорани и Апшеронском районе.

Тех же городов и районов не коснется отмена разрешительной системы выхода из дома. Там по-прежнему необходимо будет запрашивать SMS-пропуски на выход из дома для посещения магазинов, аптек, почты, банков, медучреждений, а также участия на похоронах близких родственников.

С 4 мая разрешаются межрайонные и междугородние поездки, однако общественный транспорт работать на этих маршрутах не будет. При этом Баку, Сумгаит, Гянджа, Ленкорань и Апшеронский район остаются закрытыми для въезда и выезда.

Города и районы, на которые не распространилось смягчение карантина, включены в так называемую оранжевую зону опасности, где есть повышенный риск вспышки эпидемии, пояснил на брифинге глава Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями Рамин Байрамлы. Все остальные регионы страны окрашены на карте в желтый цвет, то есть вероятность всплеска инфекции там оценивается как низкая. На карте Азербайджана нет красного цвета, означающего критическую ситуацию, и нет зеленого, означающего полное отсутствие инфицированных.

"Использование медицинских масок в закрытых помещениях и общественном транспорте является обязательным", - подчеркнул Байрамлы. Он не исключил, что режим карантина будет ужесточен, если число инфицированных вновь начнет стремительно расти.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Закрытыми остаются бакинское метро, спортзалы и стадионы, моллы и крупные торговые центры, кинотеатры, театры, музеи, объекты туризма. Проведение спортивных и концертных мероприятий не возобновляется. По-прежнему приостановлены внутренние и международные авиа-, железнодорожные, автобусные рейсы. Сохраняется запрет на проведение свадебных торжеств и поминок. На похоронах могут присутствовать до 10 человек, сообщил руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, до 31 мая не будут открываться учебно-воспитательные и образовательные учреждения всех уровней. Остается в силе запрет на выход из дома лицам старше 65 лет - по словам Мамедова, это ограничение может быть пересмотрено и смягчено с 11 мая.

В свою очередь, Минобразования и Государственный экзаменационный центры сообщили, что с 1 июня учебные заведения возобновят деятельность в ограниченном режиме. Будут проводиться экзамены, прием в первый класс школ. До конца учебного года проведение ежедневных занятий в учебных заведениях не предусмотрено, передал корреспондент "Кавказского узла" информацию министерства.

По данным Оперативного штаба на 1 мая, в Азербайджане скончались от коронавируса 25 человек. Из 1854 заразившихся выздоровели 1365. За сутки из больниц были выписаны 40 человек, при этом были зафиксированы 50 новых случаев инфицирования.

464 активных больных продолжают лечение в медучреждениях специального режима. Состояние 15 пациентов оценивается как тяжелое, 29 – как средней тяжести, остальных – как стабильное. В стране проведены 146630 тестов на коронавирус, передал корреспондент "Кавказского узла" информацию оперативного штаба.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".