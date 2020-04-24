Дезинфекция рынка в Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

24 апреля 2020, 19:45

Власти Азербайджана анонсировали смягчение условий карантина

С 27 апреля в Азербайджане возобновят работу магазины и ряд предприятий в сфере услуг. Ограничения для торговых центров и моллов сохранятся, сообщил оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Азербайджане коронавирус подтвержден у 44 человек, общее число инфицированных достигло 1592.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, 18 апреля он продлен до 4 мая. Людям старше 65 лет  запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения, говорится  в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. 

Правительство Азербайджана приняло решение смягчить с 27 апреля ограничения в рамках особого карантинного режима "в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией", говорится в распространенном сегодня сообщении оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана. 

Снятие ограничений будет поэтапным. С 00:00 27 апреля по всей стране возобновляется деятельность в ряде сфер. В частности, начнется  обслуживание в центрах ASAN Xidmet, где оказываются услуги по оформлению документов (паспортов, водительских прав, документов на право собственности, нотариальных документов и других), перед посещением центров необходимо записаться в онлайн-очередь через мобильное приложение ASAN, веб-сайт или колл-центр, отмечается в постановлении правительства.

Правительство разрешило возобновить работу магазинов по продаже косметики и парфюмерии, одежды, обуви, кожгалантереи, ювелирных изделий,  мобильных устройств, компьютерной техники, электроники и бытовой техники, мебели, автомобилей. Откроются магазины по продаже цветов и растительных продуктов, сельхозтехники, удобрений. Приступят к работе фотостудии, копи-центры, мастерские по ремонту техники и электроники, магазины по продаже книг и газет, канцтоваров, ломбарды. Однако торговые центры и моллы пока будут закрыты. Также разрешено заниматься индивидуальным обучением и репетиторством (групповые занятия остаются под запретом), оказывать услуги по уборке квартир и пошиву одежды, говорится в сообщении оперштаба.

Сотрудники  объектов, с которых снимаются ограничения, для передвижения на работу и обратно  должны быть зарегистрированы работодателями на правительственном портале icaze.e-gov.az. Для тех, кто не имеет разрешений на работу, сохраняется система SMS-пропусков. Также с 27 апреля будет увеличено время, отведенное для посещений магазинов, банков и медучреждений, оно вырастет с двух до трех часов.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"548 жителей Азербайджана возвращены на родину из России после закрытия границы", "Правозащитники призвали власти Грузии помочь уличным торговцам", "Три пациента с коронавирусом умерли за сутки в Армении".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 апреля 2020, 21:48

24 апреля 2020, 20:48

24 апреля 2020, 20:27

24 апреля 2020, 19:35

  • 1 Военные эксперты поспорили о причинах армейских маневров в Чечне

    Маневры войсковых подразделений вблизи сел Надтеречного района Чечни - этап обычных учений, не связанный с социально-политической ситуацией на Северном Кавказе, убеждены военные обозреватели Александр Гольц и Павел Фельгенгауэр. Военные продемонстрировали свое присутствие на фоне массовой акции протеста в Северной Осетии, не исключил политолог Александр Перенджиев.

24 апреля 2020, 19:06

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи