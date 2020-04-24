Власти Азербайджана анонсировали смягчение условий карантина

24 апреля 2020, 19:45

С 27 апреля в Азербайджане возобновят работу магазины и ряд предприятий в сфере услуг. Ограничения для торговых центров и моллов сохранятся, сообщил оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Азербайджане коронавирус подтвержден у 44 человек, общее число инфицированных достигло 1592.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, 18 апреля он продлен до 4 мая. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. Правительство Азербайджана приняло решение смягчить с 27 апреля ограничения в рамках особого карантинного режима "в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией", говорится в распространенном сегодня сообщении оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана.

Снятие ограничений будет поэтапным. С 00:00 27 апреля по всей стране возобновляется деятельность в ряде сфер. В частности, начнется обслуживание в центрах ASAN Xidmet, где оказываются услуги по оформлению документов (паспортов, водительских прав, документов на право собственности, нотариальных документов и других), перед посещением центров необходимо записаться в онлайн-очередь через мобильное приложение ASAN, веб-сайт или колл-центр, отмечается в постановлении правительства.

Правительство разрешило возобновить работу магазинов по продаже косметики и парфюмерии, одежды, обуви, кожгалантереи, ювелирных изделий, мобильных устройств, компьютерной техники, электроники и бытовой техники, мебели, автомобилей. Откроются магазины по продаже цветов и растительных продуктов, сельхозтехники, удобрений. Приступят к работе фотостудии, копи-центры, мастерские по ремонту техники и электроники, магазины по продаже книг и газет, канцтоваров, ломбарды. Однако торговые центры и моллы пока будут закрыты. Также разрешено заниматься индивидуальным обучением и репетиторством (групповые занятия остаются под запретом), оказывать услуги по уборке квартир и пошиву одежды, говорится в сообщении оперштаба.

Сотрудники объектов, с которых снимаются ограничения, для передвижения на работу и обратно должны быть зарегистрированы работодателями на правительственном портале icaze.e-gov.az. Для тех, кто не имеет разрешений на работу, сохраняется система SMS-пропусков. Также с 27 апреля будет увеличено время, отведенное для посещений магазинов, банков и медучреждений, оно вырастет с двух до трех часов.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".