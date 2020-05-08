08 мая 2020, 23:11

Карантин по коронавирусу введен в двух общинах Нагорного Карабаха

Власти Нагорного Карабаха после новых случаев заражения коронавирусом предписали самоизолироваться жителям двух сел Шаумяновского района.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая число инфицированных коронавирусом в Нагорном Карабахе выросло впервые за две недели и достигло 10.

В Нагорном Карабахе с 12 апреля действует режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". По этой причине были отменены массовые мероприятия по случаю 9 мая, когда жители Нагорного Карабаха отмечают победу в Великой Отечественной войне, создание Армии обороны и годовщину освобождения Шуши.

Решением коменданта Нагорного Карабаха Григория Мартиросяна в общинах Нор Вериншен и Чапни Шаумяновского района введен ряд ограничений передвижения и режим обязательной самоизоляции. Оба зараженных, диагноз которых был подтвержден 7 мая, являются жителями общины Нор Верншен, они контактировали с жителями села Чапни, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в информационном штабе при коменданте.

В решении коменданта говорится, что жителям двух общин запрещаются пешие и велосипедные прогулки, передвижение на такси. Исключения допускаются только для того, чтобы купить продукты или лекарства. Обеспечивать режим изоляции в этих общинах будут полиция, служба по чрезвычайным ситуациям и Минздрав. На контрольно-пропускных пунктах будут контролировать движение транспорта по трассе Нор Вериншен – Карвачар – Мартакерт, передал корреспондент "Кавказского узла".

В Минздраве Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что на сегодняшний день из 10 зараженных выздоровели шесть, летальных исходов не зафиксировано. Изолированы 16 человек, протестированы на коронавирус 316.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Свыше половины жертв коронавируса на Южном Кавказе пришлись на Армению", "Южная Осетия опередила Нагорный Карабах по количеству пациентов с коронавирусом", "68% новых заражений COVID-19 на Южном Кавказе произошли в Армении".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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