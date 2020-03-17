Иностранцев обеспокоил запрет на пересечение российско-абхазской границы

17 марта 2020, 23:17

Въезд в Россию из Абхазии ограничен из-за угрозы распространения коронавируса. Закрытие границы создаст проблемы для встречи с родными, заявили граждане других стран, проживающие в Сочи.

Как писал "Кавказский узел", с полуночи 18 марта Россия вводит ограничения на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с распространением коронавируса. Ограничения продлятся до полуночи 1 мая.

Ограничения не коснутся иностранцев, которые постоянно проживают в России, дипломатов, членов экипажей транспорта международных линий и пассажиров транзитных рейсов. Кроме того, получить частную визу для въезда в Россию можно в связи со смертью близких родственников.

Сухопутная граница черед пункт пропуска "Адлер" с 00.00 мск 18 марта закрывается, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник таможни на абхазско-российской границе. По его словам, с этого времени иностранцы могут выехать из России, однако заехать в страцу они уже не смогут.

"Меры связаны с профилактикой коронавируса. Ранее через границу в Россию через Абхазию могли попадать иностранцы, прибывающие из Армении, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии и других стран", - пояснил сотрудник таможни.

"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации... с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 г. до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 г. временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства", следует из распоряжения правительства РФ от 16 марта 2020 г. № 635-р, подписанного председателем Правительства России Михаилом Мишустиным, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Добраться до Абхазии из России можно поездом или автотранспортом через КПП "Адлер" в Краснодарском крае, следует справочного материала о правилах въезда в Абхазию, а также Южную Осетию с учетом спорного статуса регионов и позиции Грузии. С общими сведениями об Абхазии можно ознакомиться в специальной справке.

Сочинцы одобрили запрет на пересечение российско-абхазской границы

Граждане, пересекающие границу, рассказали, что проблем при прохождении через таможенный пункт у них не возникло, их не подвергали проверке тепловизорами. "Все (пересечение границы) проходит в обычном режиме. Мы приехали сегодня утром, людей на границе было очень много... Продуктов питания в Абхазии практически нет. Стараемся закупить продукты в России и вернуться назад", - сказала жительница Абхазии Лаура.

Жители Сочи и иностранцы также рассказали, что не в курсе планов по закрытию границы с 18 марта. Житель Сочи Вячеслав Голиков воспринял эту новость положительно. "Думаю, что это хорошо. Меньше будет риска заразиться", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"То, что гастарбайтеров в Сочи не будет это только хорошо. У нас масса людей, которые работают на самовольных объектах строительства. Там они и живут, и заражают друг друга всякими вирусами. У них в Сочи регистрации нет, поэтому медпомощь получить не могут...Если они отсюда уедут и не будут больше приезжать, хотя бы на время, пока ситуация не стабилизируется, то это только хорошо", - считает жительница Сочи Маргарита Луцкова.

Приехавший на заработки из Армении Карен Петросян обеспокоен, что закрытие границы с Сочи затруднит его встречу с родными. "Я работаю в Сочи. В Армении у меня жена и дети. Раньше они приезжали ко мне через Абхазию в гости. Как сейчас мы сможем видится, если границу закроют? - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Геннадий Коновалов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что переехал в Сочи из Казахстана. По его словам, он смог недавно оформить себе российское гражданство, но у его супруги и 10-летнего сына гражданства нет. "Я очень надеюсь, что ситуация с короновирусом не будет длительной. Супруга планировала поездку в апреле с сыном в Сочи.... Наверное, я сам поеду к ним", - сказал он.

Напомним, 27 февраля власти Абхазии до 7 апреля приостановили выдачу пропусков в Грузию, опасаясь распространения коронавирусной инфекции. Также Абхазия закрыла границы для всех иностранцев и лиц без гражданства, кроме тех, кому не нужна виза для въезда в страну, в частности, россиян. С 14 марта полностью была закрыта граница между Абхазией и Грузией, пересекать ее могут только сотрудники Ингур ГЭС. Жители приграничных районов Абхазии, которые пытались вернуться из Грузии, пожаловались, что пограничники отказываются их пропускать, объясняя это отсутствием экспресс-тестов для проверки на коронавирус, они вынуждены снимать номера в гостиницах. Из-за пандемии были перенесены на неопределенное время дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, которые должны были пройти с 31 марта по 1 апреля в Женеве.

"Кавказский узел" также писал, что в Краснодарском крае был выявлен один инфицированный коронавирусом, он находится в стабильном состоянии. На 17 марта под медицинским наблюдением врачей на дому находятся 327 человек, приехавшие из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, а также те, кто контактировал с заболевшим. С 18 марта в школах Краснодарского края разрешено свободное посещение, с 21 марта школьники уйдут на каникулы почти на три недели.

Материалы о распространении коронавируса "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". О том, что из себя представляет новый вирус, как он распространяется на Южном и Северном Кавказе, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информацию о том, что нужно знать каждому, чтобы противостоять вирусу, не заразить других и легче перенести заболевание, «Кавказский узел» собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". "Кавказским узлом" также опубликована справка "Коронавирус. Горячие линии", в которой можно найти номера телефонов для консультационной помощи о коронавирусе.