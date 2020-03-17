Длительные каникулы анонсированы для кубанских школьников

17 марта 2020, 16:01

С 18 марта в школах Краснодарского края разрешено свободное посещение, с 21 марта школьники уйдут на каникулы почти на три недели, сообщил сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае зафиксирован один случай заражения коронавирусом. В аэропортах Кубани усилены меры безопасности, к санобработке привлечен дополнительный персонал.

Советы о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены "Кавказским узлом" в материале "Коронавирус. Горячие линии".

Режим свободного посещения с 18 марта вводится в детских садах и школах Краснодарского края из-за угрозы коронавируса, сообщил сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Чтобы перейти на свободное посещение школы, родителям ребенка достаточно дистанционно направить заявление в организацию, уточнила сегодня пресс-служба администрации Краснодарского края.

Весенние каникулы в школах Кубани в связи с угрозой распространения коронавируса начнутся с 21 марта и продлятся до 11 апреля, заявил губернатор. В детских садах и начальных классах в это период будут работать дежурные группы. Решение о том, водить детей в детские сады или нет, должны принимать родители, отметил губернатор, добавив, что не у всех есть возможность оставить детей дома.

Также власти региона предложили перевести на дистанционное обучение учащихся средних специальных учебных заведений, отмечается на сайте администрации региона.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Как сообщал "Кавказский узел", о переходе на дистанционный формат обучения сообщили Кубанский государственный технологический университет, Сочинский государственный университет. Кубанский государственный аграрный университет ввел на период с 17 марта по 29 марта свободное посещение для всех студентов. В Кубанском государственном медицинском университете на дистанционный режим переведены лекции.

О переходе на дистанционную форму обучения с 18 марта сообщил Кубанский государственный университет. Также в вузе введен запрет на командировки сотрудников и поездки студентов за пределы России, отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте университета.

По данным на 16 марта, в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом, сообщается на сайте Covid19. Восемь пациентов выздоровели.

Инфицированный коронавирусом в Краснодарском крае находится в стабильном состоянии. На 17 марта под медицинским наблюдением врачей на дому находятся 327 человек. Это люди, приехавшие из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, а также те, кто контактировал с заболевшим, говорится в сообщении на сайте краевой администрации.

Материалы о распространении коронавируса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".