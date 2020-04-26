Число зараженных в Астраханской области выросло до 304

26 апреля 2020, 10:41

304 случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Астраханской области, под амбулаторным наблюдением находятся 1 629 человек.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля число зараженных коронавирусом в Астраханской составило 211, а умерших - четыре.

На сегодня число заболевших составило 304 человека. За период эпидемии 44 пациента выздоровели, четыре - умерли, сказано в сообщении на сайте Минздрава Астраханской области в Instagram.

"В качестве контактных лиц на учете - 3 008 человек. Под амбулаторным наблюдением находятся 1 629 человек. В инфекционных стационарах с признаками ОРВИ и неблагополучным анамнезом находятся 98 человек", - сказано в сообщении ведомства.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией можно узнать из материала "Коронавирус. Горячие линии". О штрафах за заражение коронавирусом в разных странах можно узнать из справочного материала "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".