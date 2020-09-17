Глава Дагестана счел излишним ужесточение ограничений из-за COVID-19

17 сентября 2020, 08:13

В Дагестане нет необходимости в дополнительных ограничениях из-за распространения коронавируса, достаточно соблюдать уже введенные меры, заявил глава республики Владимир Васильев.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 сентября лидером в СКФО по числу новых смертей от коронавируса стал Дагестан. За сутки с 14 по 15 сентября в регионе умерли четыре пациента с COVID-19. С 15 по 16 сентября в Дагестане от коронавируса скончался еще один пациент. Общее число смертей от коронавируса за время эпидемии в Дагестане достигло 529, а всего в республике заболело 12 260 человек.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На очередном заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Дагестана, которое провел 16 сентября глава региона Владимир Васильев, обсудили достаточность ограничительных мер, принимаемых в республике в связи с COVID-19.

"Нам не нужно вводить дополнительные ограничения, нужно обеспечить выполнение имеющихся требований", - процитировал 16 сентября Владимира Васильева официальный сайт главы Дагестана.

Динамика распространения коронавируса в республике не может не тревожить, поэтому отношение к требованиям Роспотребнадзора не должно носить поверхностный характер, заявил глава Дагестана.

"Сейчас у нас нет такого "девятого вала", с которым мы столкнулись вслед за Москвой. У нас тогда не было опыта, лекарств и еще много чего, сейчас всё это мы имеем. Но самое главное – у нас есть в наличии необходимые кадры, оборудование, технические возможности, лекарства. При этом мы с вами знаем, что нужно вести мониторинг ситуации, и нужно понимать, что в связи с нарушением уже существующих требований и проведением массовых мероприятий происходит инфицирование и в медицинские организации прибывают десятки людей", - заявил Владимир Васильев.

Суточный прирост пациентов с внебольничной пневмонией в Дагестане, снижавшийся с начала июня, к концу августа вернулся к уровню начала лета. Больницы республики переполнены, а пациенты лишаются планового лечения. Множество носителей коронавируса остаются невыявленными, сообщил в начале сентября Минздрав Дагестана.

В образовательных организациях Дагестана возобновлен учебный процесс, пока это не приносит проблем, поэтому в них сохраняется обычный режим, но за ситуацией в школах, вузах, техникумах власти внимательно наблюдают, пояснил Владимир Васильев.

Возросшая миграция в республике, в том числе в приграничных районах, является одной из причин роста заболеваемости, отметил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Николай Павлов.

Хотя ситуация в республике улучшилась после введения строгого контроля и ограничений, однако позже, после смягчения режима, люди расслабились. Большая часть жителей Дагестана перестала носить маски, соблюдать социальную дистанцию, стала посещать массовые мероприятия, все это и привело к росту заболеваемости, заявил Николай Павлов.

Необходимости в введении дополнительных ограничений нет, отметил глава регионального Роспотребнадзора. Но в то же время к переходу на третий этап снятия ограничений республика пока не готова, все основные показатели соответствуют второму этапу, считает он.

Глава Махачкалы предложил отзывать разрешения на работу у банкетных залов, сообщило 17 сентября издание "Новое дело".

Владимир Васильев призвал повременить с этим вопросом, чтобы дать возможность бизнесу исправить ситуацию, а люди могли сохранить свои рабочие места. Владельцам банкетных залов необходимо создать саморегулируемую организацию, с помощью которой они смогут друг другу помогать. Часто участие в массовых торжественных мероприятиях приводит к заражению людей коронавирусом, а с помощью организации можно будет контролировать, выполняются ли всеми членами сообщества санитарные требования, заявил председатель правительства Дагестана Артём Здунов.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".