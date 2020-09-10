Минздрав Дагестана признал неполноту статистики на фоне ухудшения ситуации с COVID-19

10 сентября 2020, 21:57

Суточный прирост пациентов с внебольничной пневмонией в Дагестане, снижавшийся с начала июня, к концу августа вернулся к уровню начала лета. Больницы республики переполнены, а пациенты лишаются планового лечения. Множество носителей коронавируса остаются невыявленными, заявил Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". По данным Роспотребнадзора, число случаев заболевания внебольничной пневмонией в январе-июле в 7,9 раза превысило показатель аналогичного периода 2019 года. В столице республики в августе такой диагноз ставился в 10,4 раза чаще, чем годом ранее.

Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Ситуация с коронавирусом в Дагестане ухудшается

Через две недели после перехода ко второму этапу снятия ограничений, с конца июля, фиксируется "медленное, но уверенное увеличение заболеваемости коронавирусом", констатировал на заседании Оперативного штаба руководитель дагестанского управления Роспотребнадзора Николай Павлов.

Согласно графику ежедневного мониторинга по регистрации внебольничных пневмоний в Дагестане в июне-августе, предоставленному "Кавказскому узлу" Минздравом Дагестана, 3 июня были госпитализированы 343 пациента. Затем ежедневный прирост постепенно уменьшался, достигнув наиболее низких значений в июле. После этого последовал рост вплоть до прежгнего уровня - 29 августа госпитализировали 344 пациента.

На сегодняшний день в Дагестане, согласно правительственному сайту "Стопкоронавирус", продолжают болеть 1107 из 11 760 заразившихся коронавирусом с начала пандемии. Скончались 515 человек. За минувшие сутки зафиксированы 82 новых случая заражения.

По данным на сайте "Мой Дагестан", где публикуются официальные данные о коронавирусе в муниципалитетах Дагестана, в Махачкале к сегодняшнему дню зафиксированы 4389 случаев заражения. На втором месте Каспийск (681 случай), на третьем- Кизляр (363 случая).

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных в регионах юга России. Динамика распространения вируса, в том числе в СКФО, фиксируется в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Официальная статистика по коронавирусу продолжает вызывать сомнения

Руководитель Народного штаба Дагестана Вагаб Казибеков сообщил, что ранее организация собирала статистику по отдельным муниципалитетам, но прекратила это делать. "Минздрав Дагестана дает отличные от нас показатели. Однажды по нашим данным в ходе опроса в сутки заболели 200 человек, Минздрав представил около 60. Как доказать наши данные? Просто сказать источники?" - указал корреспонденту "Кавказского узла" Казибеков.

Правозащитная организация "Монитор пациента" на данный момент не ведет статистику смертности от коронавируса и внебольничной пневмонии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель организации Зияутдин Увайсов, отметив, что "имеются проблемы с точностью официальных данных по заболеваемостью COVID-19".

Минздрав Дагестана указал на невыявленные источники инфекции

С началом эпидемии в Дагестане, по данным Оперативного штаба, зарегистрировано более 30 тысяч случаев коронавирусной инфекции, из них лабораторно подтверждены более 11 тысяч случаев. Как пояснили в ведомстве, наличие клинических проявлений тяжелой формы пневмонии с характерными изменениями легких, зафиксированными компьютерной томографией и обзорной рентгенографией легких, вне зависимости от результатов однократного теста на коронавирус регистрируется как "вероятный случай COVID-19". "Поэтому количество случаев внебольничной пневмонии, обусловленной новой коронавирусной инфекцией, больше количества лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции", - сообщил Минздрав Дагестана в ответе на запрос "Кавказского узла".

Из 240 человек, госпитализированных в стационары республики на 5 сентября, 63 человека (26,2%) участвовали в массовых мероприятиях, таких, как свадьбы, были на похоронах и траурных мероприятиях 24 человека (10%), 38 человек (15,8%) пользовались общественным транспортом, 10 человек (4,1%) посещали парки и кафе. Имели контакт с больным коронавирусом в семье, на работе 58 человек (24,1%), а 47 человек (19.5%) такой контакт отрицают.

"Такое положение дел свидетельствует об активной циркуляции вируса COVID-19 среди населения, о наличии множества неустановленных носителей основных источников инфекции", - отмечается в письме Минздрава.

На 9 сентября школы из-за эпидемии коронавируса не закрывались, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве образования и науки Дагестана. Представитель министерства отметил, то в случае обнаружения заболевания у учеников класс должен быть отправлен на двухнедельный карантин.

Дагестанские больницы переполнены

Больных с признаками коронавируса и внебольничной пневмонии все больше, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник службы скорой помощи Махачкалы, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, за последнюю неделю количество госпитализированных в стационары Махачкалы больных варьировалось от 90 до 147 человек в сутки. Количество бригад скорой помощи, которые обслуживают Махачкалу и пригородные поселки, не увеличено и осталось равным 45, указал он.

"Больницы переполнены. Нам сказали забирать только тяжелых больных, потому что очень мало мест", - отметил сотрудник скорой помощи. При этом госпитализируют и тех, у кого длительное время держится высокая температура, а других признаков коронавируса или пневмонии нет.

Госпитализация в городские стационары с подозрением на коронавирус и внебольничную пневмонию возможна только после вызова скорой помощи, рассказал сотрудник скорой помощи. "Людей запускают только со скорой помощью, поэтому мы увозим и привозим", - пояснил он.

Медработник счел сложившуюся ситуацию худшей, чем во время весеннего пика COVID-19 в Дагестане. Он добавил, что сами люди стали внимательнее относиться к своему состоянию, при малейшем подозрении люди проводят необходимые исследования вплоть до копьютерной томографии легких. Со слов сотрудника скорой помощи, такой подход облегчает процедуру госпитализации больного в стационар.

По данным Минздрава Дагестана, в республиканской клинической больнице (РКБ) под COVID-госпиталь перепрофилирован весь терапевтический корпус, рассчитанный на 620 коек. Всего в РКБ 645 коек. 25 коек рассчитаны для приема беременных женщин с подозрением на COVID-19.

Пресс-секретарь городской клинической больницы Махачкалы Исрафил Исрафилов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что на 9 сентября в больнице находилось свыше 800 пациентов. "Это подтвержденные пациенты с коронавирусной инфекцией и симптомами COVID-19, ожидающие результатов тестов", - рассказал представитель медучреждения.

Всего, по состоянию на 9 сентября, для оказания медицинской помощи больным с внебольничной пневмонией и COVID-19 было развернуто 4326 коек. По данным Минздрава, в стационарах республики находились 3613 пациентов с внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19. За сутки были госпитализированы 392 пациента с внебольничной пневмонией и с подозрением на COVID-19, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минздрава Дагестана.

Из-за эпидемии откладывается плановое лечение больных

Зияутдин Увайсов сообщил, что в дагестанское отделение правозащитной организации не поступало массовых жалоб в связи с неоказанием медицинской помощи зараженным COVID-19.

Увайсов отметил, что в случае перепрофилирования медучреждений под прием коронавирусных больных экстренную помощь должны оказывать в любом случае. "Пациентов, которые нуждаются в госпитализации и в оперативном вмешательстве, если есть угроза жизни и здоровью, в любом случае должны принимать - в том числе и в режиме карантина", - подчеркнул правозащитник. По его словам, проблемы возникают у больных, плановое лечение которых откладывается, так как не требует срочного оперативного вмешательства.

"Альянс врачей" отметил попытки лишить врачей надбавок

Жалоб на недостаток средств индивидуальной защиты от врачей не поступало, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель регионального отделения профсоюза "Альянс врачей" Салим Халитов. По его мнению, первоочередная проблема, которая возникает у медицинских работников - это невыплаты надбавок за работу в "красной зоне". Так, при выездной проверке одного из медучреждений республики установлено, что истории болезни больных коронавирусом заполняются одним врачом-инфекционистом, хотя в лечении этих больных участвуют и другие. В результате этот медработник не успевал сделать эту работу. "Он после обеда уходит домой, и остаются дежурные врачи, которые будут консультировать тех [больных], которые находятся в красной зоне", - рассказал Халитов.

Доступ к историям болезней дежурные врачи не имеют, пояснил он. "Истории болезни этим дежурным врачам не показываются. Истории болезней прячут в сейф. Видит их только врач инфекционист. Видимо, это делается, чтобы не выплачивать [стимулирующие выплаты] контактирующим дежурным врачам",- предположил Халитов.

Когда дежурные врачи делают назначение тому или иному больному, то заносят эти сведения не в историю болезни, а отдельно, которую в последующем переписывает врач-инфекционист в историю болезни того или иного больного. Халитов не исключил, что в последующем у работников данного медучреждения, которые находились в "красной зоне", могут появиться проблемы с выплатами стимулирующих выплат.

Для того, чтобы избежать проблем с данными выплатами Халитов предлагает фиксировать нахождение в "красной зоне" и факт лечения зараженных коронавирусом. "Медикам важно проявить бдительность и самим документировать, фиксировать доказательства, чтобы в дальнейшем при возникновении споров они могли это использовать", - подчеркнул Салим Халитов. Он добавил, что никто из медработников не желает говорить о проблемах с выплатами открыто.

Врач республиканской клинической больницы Махачкалы, попросивший сохранить анонимность, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что проблем с выплатами за работу с пациентами с коронавирусом у них не было. "Средства защиты и лекарства пока имеются", - рассказал врач, добавив, что с каждым днем поступает все больше пациентов с подозрением на COVID-19 и внебольничную пневмонию.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".