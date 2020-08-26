Роспотребнадзор указал на рост числа больных пневмонией в Дагестане

26 августа 2020, 12:31

Число случаев заболевания внебольничной пневмонией в январе-июле в 7,9 раза превысило показатель аналогичного периода 2019 года, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Дагестану. В столице республики в августе такой диагноз ставился в 10,4 раза чаще, чем годом ранее.

Как сообщал "Кавказский узел", многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, сообщил региональный Минздрав.

Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Суммарная инфекционная заболеваемость в Дагестане в первые семь месяцев 2020 года на 25,6% выше, чем в январе-июля 2019 года, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве считают, что это связано с коронавирусом. Заболеваемость внебольничной пневмонией при этом выросла в 7,9 раза, сообщило сегодня РИА "Дагестан".

В Махачкале с 1 по 23 августа зарегистрировано 3459 случаев внебольничной пневмонии. Это 112,1 случая на 100 тысяч населения, тогда как за аналогичный период 2019 года этот показатель составил 10,7. Таким образом, заболеваемость выше в 10,4 раза, говорится в письме Роспотребнадзора, направленном мэру Махачкалы Салману Дадаеву 24 августа. Копия письма была опубликована сегодня в Telegram-канале "Дагестан".

В Кизилюрте только за три дня, с 20 по 22 августа, заболеваемость пневмонией выросла на 19%, сообщила пресс-служба администрации Кизилюрта со ссылкой на Центральную городскую больницу. По состоянию на 22 августа в Кизилюрте с диагнозом "вирусная пневмония" стационарно лечились 77 человек. За месяц до этого больных было всего 28, говорится в публикации на сайте администрации Кизилюрта от 23 августа.

Заведующий эпидемиологическим отделением ЦГБ Алиасхаб Гимбатов связал рост заболеваемости с посещением мест большого скопления людей. "При сборе анамнеза для выявления причины заболеваемости оказывается, что пациент посещал похороны, свадьбу или вещевой рынок в Хасавюрте", - приводятся слова врача в публикации.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных в регионах юга России. Динамика распространения вируса, в том числе в СКФО, фиксируется в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки с 25 по 26 августа в Дагестане зафиксировано 65 новых заражения коронавирусом, умерли два человека. С начала пандемии заразились 10 651 местный житель, из них продолжают болеть 731, а 487 скончались. По числу смертей от коронавируса Дагестан занимает четвертое место по России, уступая лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу, следует из данных на правительственном сайте "Стопкоронавирус".

Высокий темп прироста заболевших коронавирусом наблюдается в 17 из 52 муниципалитетах Дагестана, сообщил руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Николай Павлов на заседании оперативного штаба 25 августа. При этом, по его словам, стабилизировалась ситуация в 13 территориях, а в 19 новых случаев за неделю не было. Эпидрасследование показало, что рост числа случаев COVID-19 происходит в результате резкого увеличения активности миграции населения, участия в массовых мероприятиях, несоблюдения масочного режима и социального дистанцирования, говорится в публикации "Дагестанской правды" от 25 августа.

"Источники инфекции – посещение мест общественного питания, торговых объектов, посещение мест массового скопления людей и в меньшей степени – контакт по месту пребывания на работе", - процитировало издание главного санитарного врача.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".