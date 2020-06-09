Число умерших от коронавируса в Кабардино-Балкарии выросло до 34

09 июня 2020, 13:15

Один пациент с COVID-19 умер в Кабардино-Балкарии за минувшие сутки, а число зараженных увеличилось до 3499.

Как писал "Кавказский узел", к 8 июня общее число зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии достигло 3424, умерших - 33.

За минувшие сутки в республике умер еще один пациент с коронавирусом - мужчина 1940 года рождения из села Дейское. Общее число умерших от COVID-19 составило 34. Всего в республике подтверждены 3499 случаев инфицирования, включая 75 - за сутки. За период эпидемии выздоровели 1753 человека, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии на свой странице в Instagram.

По данным ведомства, дома под медицинским наблюдением остаются 2123 человека. В госпиталях продолжают лечение 1084 пациента, 62 из них находятся в реанимациях. На амбулаторном лечении - 786 человек.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".