Больничный коридор. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

09 июня 2020, 13:15

Число умерших от коронавируса в Кабардино-Балкарии выросло до 34

Один пациент с COVID-19 умер в Кабардино-Балкарии за минувшие сутки, а число зараженных увеличилось до 3499.

Как писал "Кавказский узел", к 8 июня общее число зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии достигло 3424, умерших - 33.

Скриншот сообщения со страницы Минздрава КБР в Instagram https://www.instagram.com/p/CBNOj_Iq_RZ/За минувшие сутки в республике умер еще один пациент с коронавирусом - мужчина 1940 года рождения из села Дейское. Общее число умерших от COVID-19 составило 34. Всего в республике подтверждены 3499 случаев инфицирования, включая 75 - за сутки. За период эпидемии выздоровели 1753 человека, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии на свой странице в Instagram.

По данным ведомства, дома под медицинским наблюдением остаются 2123 человека. В госпиталях продолжают лечение 1084 пациента, 62 из них находятся в реанимациях. На амбулаторном лечении - 786 человек.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Сотрудники Лескенской больницы добились тестирования на COVID-19", "ДУМ Кабардино-Балкарии отложило открытие мечетей из-за COVID-19", "Дагестан вернул лидерство по числу смертей в СКФО от COVID-19".

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