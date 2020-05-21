43 новых случая инфицирования выявлены в Ингушетии

21 мая 2020, 13:57

Число инфицированных коронавирусом в Ингушетии за сутки выросло на 43 и составило 1648. При этом за период пандемии от COVID-19 выздоровели 675 человек.

Как писал "Кавказский узел", к 20 мая мая число зараженных в Ингушетии составляло 1605.

За последние сутки в Ингушетии выявлены еще 43 случая заражения, и число инфицированных увеличилось до 1648, сообщил сегодня оперативный штаб Ингушетии.

"Умерших за сутки - 0, всего - 36 человек. Выздоровевших всего - 675 человек... Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 562 человека госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом - 304", - сказано в сообщении на странице оперативного штаба в Instagram.

По данным штаба, 43 пациента находятся реанимации в тяжелом состоянии, десять из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".