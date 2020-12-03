Молитва. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

03 декабря 2020, 21:02

Власти Дагестана предложили верующим перевести богослужения в онлайн

Оперативный штаб в Дагестане запретил проводить массовые богослужения в мечетях и храмах, предложив верующим перевести коллективные молитвы в онлайн-формат. Дагестанский муфтият призвал верующих совершать все намазы дома.

Как писал "Кавказский узел", с 23 октября в Дагестане постановлением врио главы республики Сергея Меликова введено обязательное ношение масок в магазинах, мечетях и общественном транспорте. Сегодня был до 17 декабря продлен срок самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Критики этой меры призвали власти в плане борьбы с COVID-19 решить проблему переполненного общественного транспорта.

Муфтият Дагестана призвал верующих совершать все намазы дома и не посещать мечети, даже пятничный джума-намаз. Эту рекомендацию Духовное управление мусульман объяснило дополнительными ограничениями, введенными властями республики.

"Обращаемся к имамам населенных пунктов с просьбой ограничить совершение джума-намаза малым количеством людей с соблюдением всех норм и требований Роспотребнадзора, за исключением сотрудников мечетей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий", – говорится в обращении, опубликованном сегодня на официальной странице муфтията в Instagram.

Во время первой волны коронавируса, с 9 апреля, в Дагестане также прекращалось проведение коллективных богослужений. Муфтият объявлял о проведении части богослужений онлайн.

Оперативным штабом в Дагестане еще со 2 декабря "решено не допускать проведения богослужений с присутствием людей" и предложил "для доступа граждан к богослужениям использовать онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной сети". В культовые здания позволено входить только священнослужителям и людям, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий.

Муниципальным властям рекомендовано следить за тем, чтобы такие религиозные обряды, как омовение умерших, отпевание, бракосочетание и крестины проводить в присутствии только близких, в количестве не более 10 человек. Тем же решением запрещена работа банкетных залов и кальянных. При регистрации браков в загсах позволено присутствовать не более чем 10 людям.

Кроме того, рекомендовано отменить новогодние мероприятия в школах и вузах, а в детских садах проводить их по группам. "Запретить организацию и проведение массовых корпоративных мероприятий, в том числе новогодних, как на территориях организаций, так и выездные – в арендуемых помещениях и на базах отдыха", – говорится в тексте решения оперштаба, процитированном сегодня на официальном правительственном сайте "Мой Дагестан".

В мечетях Чечни введены менее строгие ограничения. Муфтий республики Салах-Хаджи Межиев предписал мужчинам старше 65 лет не приходить на пятничный намаз и призвал жителей республики ограничить посещение поминок.

По данным Минздрава и Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Дагестане зафиксировано 10 смертей от коронавируса, тесты на COVID-19 подтвердились у 110 пациентов. Общее число смертей от коронавируса за все время пандемии в регионе достигло 968, а общее число заражений – 19 209. Официальная статистика неоднократно подвергалась критике. Так, в Дагестане многим пациентам ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ребенок госпитализирован после падения из окна школы в Нальчике", "Сотрудники школы в Прохладном оспорили увольнение директора", "Восьмой госпиталь для пациентов с COVID-19 начал работу в Кабардино-Балкарии".

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