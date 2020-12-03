Муфтий Чечни ограничил посещение пятничных намазов

03 декабря 2020, 18:59

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев предписал мужчинам старше 65 лет не приходить на пятничный намаз и призвал жителей республики ограничить посещение поминок.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни анонсировали жесткие меры по отношению к нарушителям ограничений по коронавирусу.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Чечне, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Беречь себя и с пониманием относиться к ограничениям из-за пандемии коронавируса призвал сегодня жителей республики, в особенности людей пожилого возраста, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. "В ближайшую пятницу те, кому за 65 не приходите, сидите дома. Берегите себя и своё тело»", - перевел "Кавказский узел" слова муфтия из видеообращения, опубликованного сегодня в Instagram ДУМ Чечни.

Муфтий отметил, что меры профилактики необходимы, чтобы избежать закрытия мечетей. Межиев также попросил жителей республики сократить контакты и не задерживаться на поминках, а просто принести свои соболезнования и уйти. Тем, кто делает зикр, муфтий рекомендовал выделить отдельное помещение и не впускать лишних людей.

По данным на 3 декабря, в Чечне зафиксированы 122 новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончался один пациент. Общее число инфицированных за все время пандемии в регионе достигло 4731, а общее число смертей – 71, следует из данных, опубликованных на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Глава Чечни и его окружение за редким исключением игнорировали жесткие требования к ношению масок в публичных местах, которые сами же установили для простых жителей республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил"..

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".