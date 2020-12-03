Даудов пригрозил штрафами за нарушение ограничений по COVID-19

03 декабря 2020, 10:40

Власти Чечни намерены ввести высокие штрафы для жителей и предпринимателей, пренебрегающих профилактикой коронавируса, заявил председатель регионального парламента Магомед Даудов.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 ноября Чечня расположилась на третьем месте среди регионов России по коэффициенту распространения коронавируса. Власти региона пригрозили жителям ужесточением ограничений по COVID-19.

За сутки с 1 на 2 декабря в Чечне зафиксированы 120 новых заражений коронавирусом, от COVID-19 скончались два пациента. Общее число заражений за все время пандемии в регионе достигло 4609, а общее число смертей – 70, следует из данных, опубликованных на сайте "Стопкоронавирус.рф". Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Чечне, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти Чечни намерены применять жесткие меры по отношению к нарушителям ограничений по коронавирусу, сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. "Наше население, в большинстве своем, ответственно относится к призыву Рамзана Ахматовича [Кадырова] соблюдать предписания Роспотребнадзора. В отношении же тех, кто пренебрегая правилами профилактики коронавируса ставит под угрозу здоровье людей, будут применяться штрафные санкции, без всякой снисходительности. Безответственность будет караться высокими штрафами. То же самое относится и к точкам торговли, общепита и досуга", – написал Даудов 2 декабря на своей странице в Instagram.

Строгое соблюдение масочного режима, социальной дистанции и других мер профилактики позволит избежать неконтролируемого роста заболеваемости, отметил он. "Только за истекшие сутки в Чеченской Республике зарегистрировано 120 новых случаев заражения COVID-19. Для нашей небольшой республики это неприемлемо высокая цифра. Благо, коечный фонд имеет резервы. Тем не менее, в случае ухудшения ситуации на объекты здравоохранения ляжет огромная нагрузка", – подчеркнул председатель регионального парламента.

Публикация Даудова в соцсети содержит видеоролик, на котором показано заседание чеченских чиновников. В видео отсутствует речь присутствующих, вместо нее кадры сопровождает национальная музыка. Собравшиеся сидят в креслах в зале за овальным столом, некоторые из них зачитывают документы. Из подписи к ролику следует, что на кадрах показано заседание оперативного штаба Чечни по профилактике распространения COVID-19.

Запись на странице Магомеда Даудова в Instagram, на которую подписаны около 406 тысяч пользователей к 09.40 мск 3 декабря набрала 6882 просмотра и 116 комментариев. Большинство авторов одобрили ужесточение контроля за соблюдением профилактики коронавируса.

"Это правда. На дистанционное [обучение] студентов", – написал пользователь _gangsta_muz_001.

"Нужно соблюдать меры безопасности", – согласился с ним ansar006ing.

Глава Чечни и его окружение за редким исключением игнорировали жесткие требования к ношению масок в публичных местах, которые сами же установили для простых жителей республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

Ранее аналитики высказывали мнение, что на ненадлежащее соблюдение ограничений по коронавирусу жителями Чечни оказывает влияние тот факт, что их игнорируют сами чиновники. "Так называемая "современная элита" демонстративно появляется на разного рода совещаниях, на пятничных молитвах в мечетях, на встречах с населением республики без масок, при этом не соблюдая обозначенной медработниками дистанции в полтора-два метра", – отметил политолог Али Магомаев. Он уверен, что высокопоставленные чиновники берут пример с Кадырова, который считает, что переболел COVID и имеет иммунитет.

То, что глава республики не носит маски, является пренебрежением "и к своему народу, и к каким-то правилам, которые Кадыров устанавливает и которые должны выполнять другие", считает председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Этот человек, который ставит себя вне всяких правил и чувствует необходимость постоянно это подчеркивать во всех ситуациях [...] У Кадырова это постоянная демонстрация того, что он стоит над всем и всеми. И он, и его окружение считают себя неуязвимыми, эдакая бравада", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Отношение властей Чечни к угрозе коронавируса менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, говорится в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".