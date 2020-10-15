Ребенок госпитализирован после падения из окна школы в Нальчике

15 октября 2020, 18:13

Шестиклассник упал с четвертого этажа школы в Нальчике и госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, с многочисленными переломами и ушибами.

Сегодня утром ученик шестого класса одной из школ в Нальчике выпал из окна четвертого этажа во время перемены. Создана комиссия, которая будет выяснять обстоятельства происшествия, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве просвещения. "Мальчик обучался в школе для особо одаренных детей. Поступил в 2020 году, на конкурсной основе. По одной из версий, мальчик спрыгнул сам, но это требует проверки. Мы пока говорим, что он выпал", - сообщил представитель министерства корреспонденту "Кавказского узла".

"Это произошло на перемене после первого урока. Ребенок, к счастью, остался жив, он был в сознании, разговаривал. Конечно, травмы есть, сильно повреждена нога", - приводит ТАСС слова заместителя министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Екатерины Мисостовой.

Ребенок госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу. "У мальчика диагностировали многочисленные переломы, ушибы внутренних органов. В настоящее время ребенок находится в реанимации, состояние крайне тяжелое. Врачи оказывают пострадавшему ребенку всю возможную медицинскую помощь", - приводит "Интерфакс" слова представителя Минздрава Кабардино-Балкарии.

Прокуратура начала проверку в связи с происшествием в школе. "По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц", которые ответственны за безопасное пребывание детей в школе, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии.

Начато расследование уголовного дела о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью, сообщило сегодня Управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии. Максимальное наказание по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России составляет шесть лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 10 сентября первоклассник в Кабардино-Балкарии спрыгнул со второго этажа школы. Это случилось после того, как ребенок оказался запертым по небрежности преподавателя, сообщила прокуратура республики.