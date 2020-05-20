Тестирование на коронавирус. Май 2020 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

20 мая 2020, 19:49

Число смертей от коронавируса в Азербайджане достигло 43

Два человека скончались от коронавируса в Азербайджане за сутки, а прирост инфицированных составил 113. Всего за весь период пандемии число смертей от COVID-19 в стране достигло 43, зараженных - 3631.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 мая в Азербайджане была зарегистрирована 41 смерть от коронавируса, число зараженных составляло 3518.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, 1 мая власти объявили о продлении большинства ограничений до 31 мая, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России.

От коронавируса в Азербайджане за сутки скончались два пациента 1963 и 1966 годов рождения. При этом выявлены еще 113 зараженных, и их общее число достигло 3631, сообщил Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана.

По данным штаба, за период эпидемии выздоровели 2253 человека, в том числе 55 - за минувшие сутки. В лечебных учреждениях специального режима находятся 1325 активных больных. Состояние 46 из них тяжелое, 64 - средней тяжести, остальных - стабильное.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Вспышка COVID-19 произошла в Адыгее после массовых похорон", "Дагестан догнал Ингушетию по числу жертв COVID-19", "Три жителя Армении скончались от COVID-19 за сутки".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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