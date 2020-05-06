Республиканская больница им.П.П.Жемчуева в Элисте. http://rbkalmykia.ru

06 мая 2020, 22:29

Четвертый госпиталь в Калмыкии начал прием пациентов с тяжелой формой COVID-19

На базе Республиканской больницы Калмыкии, где ранее на карантин были закрыты несколько отделений, начал работу четвертый основной госпиталь для пациентов с тяжелой и среднетяжелой формой коронавируса. Сотрудник медучреждения пожаловался, что в больнице не хватает средств защиты, однако главврач отчитался об обратном.

Как писал "Кавказский узел",  27 апреля стало известно о вспышке COVID-19 в Республиканской больнице в Элисте, где заразились девять сотрудников пульмонологического отделения. 30 апреля семь отделений медучреждения были закрыты на карантин с полной самоизоляцией из-за подтверждения COVID-19 у 26 медработников, однако работы по преобразованию хирургического корпуса больницы в инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом не остановились.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Открытый инфекционный стационар на базе Республиканской больницы в Элисте стал четвертым основным госпиталем в Калмыкии, сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов. По его словам, ранее пациентов с COVID-19 принимали только в госпитали в инфекционной больнице и наркологическом диспансере в Элисте, а также в районной больнице поселка Яшкуль.

"Кроме этого, госпитали работают в Яшалтинском, Городовиковском, Сарпинском, Кетченеровском, Ики-Бурульском районах. Ситуация с коронавирусом остается крайне сложной", - констатировал министр, видеообращение которого опубликовано на странице ведомства в Instagram сегодня.

На 6 мая количество заразившихся коронавирусом в Калмыкии выросло до 379, выздоровели 69 человек, количество умерших остается прежним – пять человек, говорится в сводке Минздрава республики, опубликованной на странице ведомства в Instagram около 14.00 мск. "В изоляторах республики находятся 39 человек из категории "контактных". Под домашним наблюдением медицинских работников на сегодняшний день остаются 629 человек", – говорится в сообщении ведомства.

Госпиталь  в Республиканской больнице будет принимать больных с тяжелой и среднетяжелой формами заболевания COVID-19, пояснил главный врач медучреждения Очир Бадма-Горяев

"Мы открыли пять отделений на сто коек, потому что Республиканская больница имеет определенные мощности, которые позволяют проводить те или иные процедуры, помогающие тяжелым больным выходить из этого состояния", – рассказал Бадма-Горяев, видеообращение которого опубликовано на странице медучреждения в Instagram.

По словам главврача, госпиталь еще находится на стадии формирования. "Перестраиваем (помещения) по санитарным нормам", – добавил Бадма-Горяев.

По его словам, больница обеспечена кадрами на 70%, поэтому призвал желающих работать в "ковидном" госпитале прийти в отдел кадров. "Наши кадры были задействованы в Троицком – в инфекционном отделении, где работали 62 человека. Некоторые из них ушли на самоизоляцию. Были у нас санитарные потери, ряд отделений закрыты на (карантин), где находятся и пациенты, и наши медицинские работники", – заявил главврач больницы.

Он также добавил, что медицинские работники госпиталя обеспечены средствами индивидуальной защиты. "Наши коллеги спрашивают полнолицевые панорамные маски, но эти маски мы отдаем только для реанимации, стекла (очков) в них не потеют и позволяют интубировать тяжелого больного […] Мы закупили порядка 300 масок, которые могут позволить не потеть стеклам", – пояснил главврач.

Бадма-Горяев призвал не верить "фейковым" публикациям в соцсетях и заверил, что сотрудники больницы обеспечены необходимыми средствами защиты. "Мы не можем отправлять своих работников работать голыми руками. Все необходимые мероприятия мы проводим", – заключил глава медучреждения.

Ранее глава Минздрава Калмыкии Юрий Кикенов заявлял, что в Республиканской больнице региона выявлен "довольно большой очаг" коронавирусной инфекции, "заражение распространяется в основном среди медицинских работников". "Отделения республиканской больницы сегодня разделены на две зоны: на условно "чистую" и условно "грязную", - заявил Кикенов.

Среди причин заражения медицинских работников коронавирусом сотрудник Республиканской больницы назвал "отсутствие средств индивидуальной защиты и нарушения при маршрутизации пациентов".

"(Республиканская) больница была поделена на условно чистую и условно грязную зоны. Но в первые дни больных коронавирусом могли, например, привезти в "чистую" зону. Понадобилось время, чтобы все наладить. При этом врачи работали только в масках и перчатках, дополнительных средств индивидуальной защиты у большинства сотрудников не было", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" медработник на условиях анонимности.

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, указаны "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ростовские власти озвучили план поэтапного выхода из режима ограничений", "В Ростове-на-Дону открылся госпиталь для беременных и детей с COVID-19", "Больница в Краснодарском крае закрыта на карантин".

Автор: Бадма Бюрчиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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