23 новых случая коронавируса подтверждены в Калмыкии

20 мая 2020, 01:36

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Калмыкии достигло 744, 10 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил Минздрав республики.

Как писал "Кавказский узел", к утру 19 мая число зараженных коронавирусом в Калмыкии составило 721.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Заражение коронавирусом в Калмыкии подтверждено у 744 человек, излечились 260 человек, девять инфицированных умерло, сообщил сегодня Минздрав Калмыкии на своей странице в Instagram. По данным ведомства, в больнице лечние проходят 282 человека. 16 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, из них 10 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, следует из сообщения.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, перечислены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".