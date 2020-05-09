79 новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Кабардино-Балкарии

09 мая 2020, 13:47

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии достигло 1168, в реанимации находятся 20 инфицированных.

Как писал "Кавказский узел", к 8 мая число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в республике составило 1089, умерли трое. Коронавирус был подтвержден у 10 врачей, а также у 40 медсестер и санитарок медучреждений в Кабардино-Балкарии.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 79 человек, с начала пандемии зафиксировано 1168 случаев заражения, передал корреспондент "Кавказского узла" информацию Оперативного штаба Кабардино-Балкарии.

В двух больницах Нальчика на лечении лежат 276 человек. 20 из них в реанимации, причем 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Среди заболевших девять детей, они находятся в состоянии средней тяжести. 231 зараженный, в том числе 33 ребенка, лечатся амбулаторно. 466 заразившихся, в том числе 196 детей, переносят вирус бессимптомно.

За сутки выздоровели 23 человека, всего излечившихся 192. Умерших по-прежнему три. Дома под медицинским наблюдением находятся 1935 человек, контактировавших с зараженными. За сутки их стало больше на 153. 16 человек изолированы в обсерваторах. Протестированы на коронавирус 21 023 человека, сообщили в оперативном штабе.

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, собраны "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".