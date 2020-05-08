50 медработников в Кабардино-Балкарии заразились коронавирусом

08 мая 2020, 22:55

Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у 10 врачей, а также у 40 медсестер и санитарок медчреждений в Кабардино-Балкарии, сообщил Минздрав республики.

Как писал "Кавказский узел", к 8 мая число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в республике составило 1089, реанимациях остаются 16 человек. 169 человек выздоровели, умерли трое.

На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки, обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Коронавирусной инфекцией заразились 50 медицинских работников, сообщил сегодня в видеообращении на странице Минздрава Кабардино-Балкарии в Instagram глава министерства Рустам Калибатов. От риска заражения не застрахован никто, тем более, медицинские работники первичного звена, отметил он.

В качестве примера он привел случай, когда первый зараженный коронавирусом пациент в республике, житель Чегемского района, заразил врачей скорой помощи. Из бригады скорой помощи, которая доставляла его в больницу, вопоследствии двое оказались зараженными, а в круг их контактов попала вся служба скорой медицинской помощи Чегемского района, 60 человек были отправлены в самоизоляцию, отметил Калибатов. По его словам, в этот район направили службу медицины катастроф, которая несколько недель выполняла функции службы скорой помощи.

Коронавирусом также заразились два врача-реаниматолога и три медсестры в Госпитале особо опасных инфекций №1. "Подтвердились результаты тестов на коронавирус у двух реаниматологов, есть клинические признаки заболевания еще у двоих, но их тест дал отрицательный результат, положительный результат (дал тест на коронавирус) и у троих сотрудников среднего звена", - сказал Калибатов.

"Заражение произошло в «красной зоне» (где лечатся инфицированные коронавирусом, - прим. "Кавказского узла"), в ходе оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении в пресс-службы Минздрава республики в Instagram. Все сотрудники проходят лечение, состояние их средней тяжести, на самоизоляцию под медицинское наблюдение отправлены 16 сотрудников госпиталя, имевших с ними контакт, а к работе в больнице привлечены резервные медицинские бригады, отметили в пресс-службе.

Всего с начала распространения коронавирусной инфекции случаи заражения медработников зафиксированы в 12 медицинских организациях республики. Диагноз подтвержден у 10 врачей, 26 сотрудников среднего персонала, 14 – младшего, 211 сотрудников находятся в смоизоляции.