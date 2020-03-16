16 марта 2020, 16:46

Чрезвычайное положение объявлено в Армении

Власти Армении для предотвращения эпидемии коронавируса ввели чрезвычайное положение до 14 апреля.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 30. На карантин помещены более 300 человек.

2 марта Армения объявила о введении временного визового режима с Ираном, 14 марта была закрыта грузино-армянская граница. Минздрав принял решение ограничить посещения больных их родственниками во всех больницах. В связи с угрозой распространения коронавируса власти страны решили перенести с конца марта на начало месяца каникулы в учебных учреждениях, военнослужащим в Армении запретили брать отпуск и ограничили встречи с родными, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". 

Сегодня Кабмин Армении на экстренном совещании принял решение объявить в стране чрезвычайное положение, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой YouTube-канал правительства. Ужесточаются меры при пересечении наземных и воздушных контрольно-пропускных пунктов, запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе митингов, забастовок, религиозных и спортивно-культурных мероприятий, число участников которых превышает 20 человек. Граждане Армении, находящиеся в странах риска, который утверждает Минздрав, должны вернуться домой до 17 марта.

Чрезвычайное положение будет действовать с 18.30 (17.30 мск) 16 марта до 09.00 (08.00 мск) 14 апреля. На этот срок будет сформирована комендатура, которую возглавит вице-премьер Тигран Авинян.

Введение чрезвычайного положения регламентирует статья 120 Конституции Армении, согласно которой соответствующее решение правительства может быть отменено большинством голосов парламентариев. Статья 76 Конституции Армении регламентирует ограничения основных прав и свобод во время чрезвычайного или военного положения. Согласно конституции, "во время военного или чрезвычайного положения референдум не проводится". Следовательно, запрет распространится и на назначенный на 5 апреля референдум о внесении изменений в конституцию.

6 февраля депутаты правящей партии Армении проголосовали против собственной инициативы о прекращении полномочий судей Конституционного суда, чтобы воспользоваться правом провести референдум по этому вопросу. Премьер-министр Никол Пашинян призвал членов Конституционного суда добровольно сложить свои полномочия. 9 февраля президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении референдума на 5 апреля.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года и распространилась по всему миру. Советы специалистов о том, как избежать заболевания, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в публикации "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Грузия ввела ограничения на пересечение границы с Турцией", "Грузинские врачи сообщили об осложнениях у заболевших коронавирусом", "Жители Абхазии назвали себя заложниками закрытой границы с Грузией".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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