Пассажиры рейса Рим - Ереван помещены на карантин

16 марта 2020, 14:26

67 человек, прибывших в Армению из Италии, изолированы властями в Дилижане. Всего в стране находятся на карантине более 300 человек.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 30.

67 человек, прибывших сегодня чартерным рейсом из Рима в Ереван, изолированы в военно-спортивном лицее имени Монте Мелконяна в Дилижане, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. По ее словам, пассажиры этого рейса 14 дней проведут в здании военно-спортивного лицея, который имеет необходимую инфраструктуру. "Министерство обороны уполномочено со стороны правительства координировать и использовать всю свою инфраструктуру и ресурсы для организации мероприятий с целью обеспечения санитарно-эпидемической безопасности населения", - перевел корреспондент "Кавказского узла" публикацию на странице Степанян в Facebook.

Пресс-секретарь министерства обороны добавила, что по завершении мероприятий по предотвращению распространения коронавируса территория военно-спортивного лицея будет продезинфицирована.

К сегодняшнему дню число изолированных в связи с подозрением на коронавирус превысило 300, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook. Премьер добавил, что готовятся помещения для еще 300 человек. "Правительство решило, что политика изолирования людей должна быть продолжена", - перевел его сообщение корреспондент "Кавказского узла".

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года и распространилась по всему миру. Что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Советы специалистов о том, как избежать заболевания, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в публикации "Коронавирус. Горячие линии".

Материалы о распространении коронавируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".